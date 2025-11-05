Mahallelinin 12 yıldır baktığı köpeği ateş ederek katletmişti! Emekli polis hakkında yakalama emri

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi 2409 Sokak'ta, 24 Nisan akşamı meydana gelen kan donduran olayda, emekli polis memuru M.K., sokaktaki restoran çalışanlarının 12 yıldır beslediği Lady isimli köpeği, havladığı gerekçesiyle beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek öldürdü. Aynı sokakta dükkanları olan esnaflar Burak Şerif Balcı ve Mevlüt Okumuş, M.K. isimli saldırgana tepki gösterdi. M.K., bunun üzerine esnafı da tehdit ederek olay yerinden uzaklaştı.

Samsun’da vahşet! Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyerek katletti

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ekipler, M.K. isimli saldırganı gözaltına alarak karakola götürdü. Saldırganının köpeğe ateş ettiği anlar ise, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

“BU KÖPEK MAHALLEMİZİN BİR PARÇASIYDI”

Hakkında 'Hayvan öldürme' suçundan dava açılan sanık M.K.'nin yargılamasına, Antalya 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Sanık M.K., ilk duruşmaya katılmadı. Sanığın cezalandırılmasını isteyen Burak Şerif Balcı, "Lady isimli köpek 12 yıldır sokaklarda yaşıyordu. Kulübesini mahalle sakinleriyle birlikte yaptık, bakımını üstlendik. Sanık, köpeğin kulübesini kaldırdı, ardından Lady’yi öldürdü. Sanığın köpeği ateş edip öldürdüğünü, ardından silahını ateşlemeye devam ettiğini gördüm. Vurulduktan sonra köpek kaçtı, arkasından ateş etmeye devam etti, benim başımın yanından bir kurşun geçti. Bu köpek mahallemizin parçasıydı" ifadelerini kullandı.

HAKKINDA YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI!

Lady’nin öldürülmesine şahit olduğunu ifade eden Elif V., "Sanık, köpeğe birkaç kez tekme attıktan sonra onu kulübesinden kaldırıp götürdü. Ardından yerde hareketsiz kaldığını gördüm" sözlerini sarf etti. Tanık Hande O. ise "Ben sanığı şahsen tanımıyorum. Lady yıllardır sokakta yaşardı. Olay günü bir ses duydum, dışarı çıktığımda köpeğin hareketsiz yattığını gördüm. Lady'i o hale getirenin sanık olduğunu öğrendim" sözlerini sarf etti.

Mahkeme heyeti, sanık M.K.'nin savunmasının alınabilmesi amacıyla yakalama emri çıkarılmasına ve sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.