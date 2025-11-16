Mahalleli yaşlı çifti alevlerin arasından çekip çıkardı

Antalya’nın Kepez ilçesinde kömürlükte başlayan yangın kısa sürede bütün evi sardı. 80 yaşındaki Hatice Tekin ile 86 yaşındaki Mehmet Tekin, mahalle sakinleri ve bir polis memuru tarafından son anda alevlerin arasından çıkarıldı.

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi’nde, Mehmet ve Hatice Tekin çiftinin yaşadığı iki katlı gecekonduda öğle saatlerinde yangın çıktı. Kömürlük bölümünde başlayan alevler hızla büyüyerek tüm binayı kapladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen yardıma koşarken alevlerin arasında mahsur kalan yaşlı çift, çevredeki vatandaşlar ve olay yerine yetişen bir polis memuru tarafından alevlerin arasından güçlükle dışarı çıkarıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ YARDIMLARINA KOŞTU!

Yangının kontrol altına alınması için çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, büyüyen alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle büyük bir panik yaşayan Tekin çifti, komşuları tarafından su ve ayran verilerek sakinleştirildi. Vatandaşların, yoğun dumandan etkilenen çiftin yüzünü suyla yıkadı.

“İÇERİ GİRİP ÇIKARDIM”

Çifti kurtaran mahalle sakinlerinden Mehmet Kabak, “Evin önünde oturuyordum, dumanları görünce hemen kalktım. Oğlum ‘İhtiyarların evi yanıyor’ dedi. İçeri baktım ikisi de alevlerin içindeydi. Birini ben çıkardım, diğerini de polis memuru kurtardı. Ev alev alev yanıyordu, Allah yardım etti de yetiştik.” ifadelerini kullandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

