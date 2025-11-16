Yangında 2 kedi can verdi! Ev sahiplerinden “kundaklama” iddiası

Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan Özgürlük Mahallesi 2651 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında, geçtiğimiz gün saat 22.30’da meydana gelen acı olayda, üst katta oturan ve psikolojik sıkıntıları olduğu belirtilen komşu, apartmanın bacasını kullanarak alt kattaki dairede yangın çıkardı. Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülse de evin yatak odası tamamen kullanılamaz hale geldi.

2 KEDİ YAŞAMINI YİTİRDİ!

Evde bulunan 2 kedi dumandan etkilenerek hayatını kaybederken yangını haber alarak gelen ev sahipleri, kedilerinin yaşamını yitirdiğini görünce sinir krizi geçirdi.

“KENDİNE GELDİ AMA SONRA HAYATINI KAYBETTİ”

Kediye kalp masajı yapan Ömer Akyüz, “İlk kedi çıktığında ben biraz kalp masajı yaptım. Kendine geldi ama sonra hayatını kaybetti. Daha önce bu kişiden şikayetçi olmuşlar ama sonuç çıkmamış. Muhtemelen o kişinin yaptığını düşünüyorlar, kundaklama tarzı bir şey olmuş diyorlar" ifadelerini kullandı.

“BALTAYLA KAPIYA GELDİ”

Ev sahibi Ayşe Yağcı, üst kat komşusundan uzun süredir şikayetçi olduklarını ifade ederek “Üstümüzdeki komşu sürekli bizimle uğraşıyordu. Eşime 'Satalım gidelim buradan' dedim. Sabah yine 'Kapıyı yaptırın' diye bağırıyordu. Bizim kapıyla alakamız yok. Daha önce evimize su tuttu, yağ döktü, balkonuma pencereme her yere yağ döktü. Eşimle kavga etti, iki kez kapıma geldi, biri de baltayla geldi. Bu yangını da onun çıkardığından şüpheleniyoruz. Başka türlü evimde yangın çıkacak bir şey yok" sözlerini sarf etti.