Erzincan'da müstakil evde yangın: 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı
Erzincan'da tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında mahsur kalan, 2'si çocuk 4 kişilik bir aile, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Demetevler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede evi sarması üzerine, durumu fark eden çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

AİLE İTFAİYE VE KOMŞULARIN YARDIMIYLA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da çevredeki vatandaşların yardımıyla evde mahsur kalan aileyi tahliye etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin ve komşuların ortak çabasıyla, evde bulunan 2'si çocuk 4 kişilik aile güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak meraklı kalabalığı uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri ise yaklaşık bir saat süren yoğun bir çalışmanın ardından yangını tamamen kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

