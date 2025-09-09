Mağaza müdürünün büyük vurgunu açığa çıktı! Milyonlarca lira çalmış

İstanbul Başakşehir’de bir AVM’de bulunan mağazası bulunan M.A., işyerinde satışı yapılan ürünlerin parasının şirket hesabı yerine başka bir hesaba aktarıldığı şikayetiyle polise ihbarda bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin yaptıkları çalışmada mağaza müdürü Ö.A.'nın geçtiğimiz Nisan ayından bu yana mağazada satılan ürünlerin parasını kendi hesabına aktardığını belirledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Ö.A. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin 2 milyon 500 bin lira parayı hesabına geçirerek çaldığı belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

