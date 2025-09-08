Emniyet müdürü ile tutuklanan Ateş'in fotoğraf albümü gün yüzüne çıktı: Erdoğan, Abdullah gül...

Emniyet müdürü ile tutuklanan Ateş'in fotoğraf albümü gün yüzüne çıktı: Erdoğan, Abdullah gül...
Yayınlanma:
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’la birlikte tutuklanan Fazlı Ateş'in, Abdullah Gül, Abdülkadir Aksu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan fotoğrafları dikkat çekti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen iş insanı Fazlı Ateş’in AKP’nin önde gelen isimleriyle çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti.

Rüşvet ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın, Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edilmişti.

Ateş’in sosyal medya hesabında AKP’li isimlerle olan fotoğrafları dikkat çekti.

fazli-ates.webp

ABDULLAH GÜL

2019 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abullah Gül ile fotoğraf paylaşan Ateş, paylaşımına “11. Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül’ün çalışma ofisine iştirak ettik. Oldukça verimli ve değerli fikir alışverişlerinde bulunduk. Şahsıma göstermiş olduğu misafirperverlik için müteşekkirim ve şükranlarımı sunuyorum” notunu düşmüş.

fazli-ates-abdulkadir-aksu.webp

ABDÜLKADİR AKSU

Abdülkadir Aksu’yla da fotoğrafı olan Fazlı Ateş, bu paylaşıma da “Eski İçişleri Bakanımız, çok değer verdiğim, siyasi hayatımda rehber edindiğim duayen Sayın Abdülkadir Aksu’yu ziyaret ettim. Kendisine şükranlarımı sunuyorum, Allah sağlık, sıhhat versin” ifadelerini kullanmış. Fotoğrafın tarihi 2018.

fazli-ates-erdogan.webp

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Ateş’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2017 tarihli bir fotoğrafı var. Ateş fotoğrafa, “Bugün, Seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı makamındaki 3. yılı. Rabbim başımızdan eksik etmesin, hedefimiz çok büyük ve kutsal. İnşallah, liderimizin önderliğinde daha çok büyük işler başaracağız” yorumunu eklemiş.

ATEŞ HAKKINDA İFADELER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran rüşvet soruşturmasında, gözaltına alınan iş insanı Fazlı Ateş, 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan’ın ifadeleri ortaya çıktı.

Antalya operasyonlarında yeni ifadeler ortaya çıktı: Milyonluk para trafiği ve lüks araç iddialarıAntalya operasyonlarında yeni ifadeler ortaya çıktı: Milyonluk para trafiği ve lüks araç iddiaları

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Antalya Emniyet Müdürü’nü arkadaşı mı yaktı?
Antalya Emniyet Müdürü’nü arkadaşı mı yaktı?
CHP'li Kılıç: Parti binamıza girmeye çalışırken darbedildik
CHP'li Kılıç: Parti binamıza girmeye çalışırken darbedildik