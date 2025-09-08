Emniyet müdürü ile tutuklanan Ateş'in fotoğraf albümü gün yüzüne çıktı: Erdoğan, Abdullah gül...

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen iş insanı Fazlı Ateş’in AKP’nin önde gelen isimleriyle çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti.

Rüşvet ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın, Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edilmişti.

Ateş’in sosyal medya hesabında AKP’li isimlerle olan fotoğrafları dikkat çekti.

ABDULLAH GÜL

2019 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abullah Gül ile fotoğraf paylaşan Ateş, paylaşımına “11. Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül’ün çalışma ofisine iştirak ettik. Oldukça verimli ve değerli fikir alışverişlerinde bulunduk. Şahsıma göstermiş olduğu misafirperverlik için müteşekkirim ve şükranlarımı sunuyorum” notunu düşmüş.

ABDÜLKADİR AKSU

Abdülkadir Aksu’yla da fotoğrafı olan Fazlı Ateş, bu paylaşıma da “Eski İçişleri Bakanımız, çok değer verdiğim, siyasi hayatımda rehber edindiğim duayen Sayın Abdülkadir Aksu’yu ziyaret ettim. Kendisine şükranlarımı sunuyorum, Allah sağlık, sıhhat versin” ifadelerini kullanmış. Fotoğrafın tarihi 2018.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Ateş’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2017 tarihli bir fotoğrafı var. Ateş fotoğrafa, “Bugün, Seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı makamındaki 3. yılı. Rabbim başımızdan eksik etmesin, hedefimiz çok büyük ve kutsal. İnşallah, liderimizin önderliğinde daha çok büyük işler başaracağız” yorumunu eklemiş.

ATEŞ HAKKINDA İFADELER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran rüşvet soruşturmasında, gözaltına alınan iş insanı Fazlı Ateş, 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan’ın ifadeleri ortaya çıktı.

