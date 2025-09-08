Uyuşturucuyu paketlerken video çektiler: Bütün çeteleri çöktü

Zack Higginson ve Andrew Taylor, ABD'den İngiltere’ye getirdikleri uyuşturucuyu paketlerken kendilerini videoya çekti ve organize suç örgütünün diğer üyelerine paketler halinde nakliye ve teslimatını organize etti.

Lancashire Polisi, Higginson'ın Şubat 2022 ile Nisan 2023 arasında Blackpool ve St Annes'te eroin, kokain ve crack satışı yapan uyuşturucu tedarik hattını yönettiğini tespit etti.

25 VİDEO BULUNDU

Dedektifler, Higginson'ın İngiltere ve ABD numaraları da dahil olmak üzere en az 15 farklı telefon numarası kullandığını değerlendirdi. Telefonunun incelenmesi sonucunda, uyuşturucu veya parayla ilgili 25 video bulundu.

Bunlar arasında, Higginson ve Taylor'ın ABD'de esrar paketledikleri bir video, Higginson'ın sigara içerken çekilmiş bir videosu ve kamerayı çevirdiğinde iki büyük esrar torbası, birkaç paket beyaz taş ve biraz para görünen bir video da vardı.

ÜYELERE CEZA YAĞDI

34 yaşındaki Zack Higginson, İngiltere’de A sınıfı uyuşturucu temin etmek için üç kez komplo kurmak, B sınıfı uyuşturucu temin etmek için bir kez komplo kurmak ve B sınıfı uyuşturucu ithalatı yasağını dolandırıcılık yoluyla ihlal etmek için komplo kurmak suçlamalarıyla yargılandı. Suçunu kabul etti ve 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Blackpool, Lytham Road'da ikamet eden 32 yaşındaki Nicola Morely, A sınıfı uyuşturucu temin etmek için üç kez komplo kurmak, B sınıfı uyuşturucu temin etmek için bir kez komplo kurmak ve B sınıfı uyuşturucu ithalat yasağını hileli yollarla aşmak için komplo kurmak suçlamalarıyla yargılandı. Morely, A ve B sınıfı uyuşturucu temininde rol aldığı suçlamasını kabul etti. 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

St Annes, Dobson Avenue'da yaşayan 44 yaşındaki Keith Dollman, A sınıfı uyuşturucu temin etmek için üç kez komplo kurmak, B sınıfı uyuşturucu temin etmek için bir kez komplo kurmak ve B sınıfı uyuşturucu ithalat yasağını hileli yollarla aşmak için komplo kurmak suçlamalarıyla yargılandı. Başlangıçta suçsuz olduğunu iddia eden Dollman, duruşma sırasında suçunu kabul etti ve 5 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Blackpool, Exchange Street'te ikamet eden 20 yaşındaki Joseph Percell, A sınıfı uyuşturucu temin etmek için komplo kurmakla suçlandı. Daha önceki bir kararda gençlik rehabilitasyon cezasına çarptırılmıştı.

Blackpool, Highfield Road'da ikamet eden 52 yaşındaki Simon Pullan, B sınıfı uyuşturucu temin etmek için komplo kurmak ve B sınıfı uyuşturucu ithalat yasağını dolandırıcılık yoluyla ihlal etmek için komplo kurmakla suçlandı. Suçunu kabul etti ve 15 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak 12 ay süreyle ertelendi.

Blackpool, Quernmore Avenue'da ikamet eden 27 yaşındaki Carly Jones, A sınıfı uyuşturucu temin etmek için komplo kurmakla suçlandı. Suçunu kabul etti ve 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak 12 ay süreyle ertelendi.

Blackpool, Hardcourt Road'da ikamet eden 24 yaşındaki Ruben Skelly, A sınıfı uyuşturucu temin etmek için üç kez komplo kurmak, B sınıfı uyuşturucu temin etmek için bir kez komplo kurmak ve B sınıfı uyuşturucu ithalat yasağını hileli yollarla aşmak için komplo kurmak suçlamalarıyla yargılandı. Suçunu kabul etti ve gıyabında 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şu anda mahkemeye çıkmadığı için aranıyor.

Fleetwood, Hazeldene Road'da ikamet eden 29 yaşındaki Andrew Morley, A sınıfı uyuşturucu temin etmek için üç kez komplo kurmak, B sınıfı uyuşturucu temin etmek için bir kez komplo kurmak ve B sınıfı uyuşturucu ithalat yasağını hileli yollarla aşmak için komplo kurmak suçlamalarıyla yargılandı. Suçunu kabul eden Morley, 4 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Great Harwood, Ash Lane'de ikamet eden 38 yaşındaki Andrew Taylor, B sınıfı uyuşturucu temin etmek için komplo kurmak ve B sınıfı uyuşturucu ithalat yasağını dolandırıcılık yoluyla ihlal etmek için komplo kurmak suçlamasıyla yargılandı. Gıyabında 12 ay hapis cezasına çarptırıldı ve mahkemeye gelmediği için şu anda aranıyor.

Blackpool, Gloucester Avenue'da yaşayan 32 yaşındaki Ashley Dodd, A sınıfı uyuşturucu temin etmek için komplo kurmak ve B sınıfı uyuşturucu temin etmek için komplo kurmak suçlamasıyla yargılandı. Suçunu kabul eden Dodd, 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.