Maaşları ödenmeyen çalışanlar iş bıraktı: Otelde kriz çıktı! Tatilciler resepsiyona akın etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan turistik bir tesiste, bir süredir maaşlarını alamadıklarını ifade eden çalışanlar, toplu bir şekilde iş bıraktı. Tesiste hiçbir hizmet verilmediği için mağdur olduklarını söyleyen tatilciler ise paralarının iadesini talep ederek otelden çıkış yapmak için resepsiyonun önünde kuyruklar oluşturdu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 60 bin metrekarelik alana kurulu olan turistik tesiste, bir süredir maaşlarını alamadıklarını belirten yaklaşık 130 çalışan, geçtiğimiz gün toplu halde iş bıraktı. Otelin bahçesinde toplanarak maaşlarının ödenmesini talep eden çalışanlar ile yöneticiler arasında gerginlik yaşanırken otele polis ekipleri sevk edildi.

turistik-tesiste-maaslarini-alamayan-cal-883271-262401.jpg

TATİLCİLER PARALARININ İADESİNİ İSTEDİ!

Suların kesildiği, klimaların çalışmadığı, yemek ve temizlik gibi hizmetlerin de verilemediği otelde kalan müşteriler de tatillerini yarıda keserek otelden çıkış yapmak üzere resepsiyonun önünde kuyruklar oluşturdu. Mağdur olduklarını ifade ederek para iadesi isteyen müşterilere otel yöneticilerinin ileri bir tarihe gün verdiği öğrenildi.

turistik-tesiste-maaslarini-alamayan-cal-883272-262401.jpg

ÇALIŞANLAR HAKLARINI MAHKEMEDE ARAYACAK

Maaşlarını alamayan otel çalışanlarının ise haklarını mahkemede aramaya hazırlandığı belirtildi.

turistik-tesiste-maaslarini-alamayan-cal-883273-262401.jpg

Kaynak:DHA

