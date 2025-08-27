Patron fabrikayı boşaltıp kaçtı! Emekçinin 3 aylık maaş ve tazminatı ödenmedi

Yayınlanma:
Mersin Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ÖSA Güney Tekstil'in sahibi, işçilerin üç aylık maaşlarını ve tazminatlarını ödemeden kayıplara karıştığı iddia edildi.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN), Mersin Serbest Bölge'de faaliyet gösteren ÖSA Güney Tekstil'in patronunun, işçilerin üç aylık maaşlarını, kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeden ortadan kaybolduğunu açıkladı. Sendikanın verdiği bilgiye göre, fabrikanın kapanmasının ardından 180 işçi hiçbir hakları verilmeden işsiz bırakıldı.

"BİZ DİLENMİYORUZ, HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"

Maaşlarını alamayan işçiler yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Bir işçi, "Üç aydır maaş ödemediler. Sürekli oyaladılar. Çalışırken hakaret bile işittik. Özel eşyalarımızı bile içeride bırakıp gitmişler. Biz dilenmiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Çoluk çocukla kirada yaşıyoruz, üç aydır çok zor durumdayız" dedi.

"GARİBAN ÇALINCA HIRSIZ ZENGİN ÇALINCA İFLAS"

Bir başka işçi ise, "Şikayetçiyiz, bütün arkadaşlarımız dolandırıldı, mağdur edildi. Gariban çalınca hırsız oluyor ama zengin çalınca iflas etti deniyor. Devletimizin bunlara bir yaptırım yapması lazım. Yoksa bu şekilde bütün arkadaşlarımız mağdur durumda kalır. Paraları yoksa da niye işçi çalıştırıyorlar? Kimse onların kölesi, hamalı değil" sözleriyle tepki gösterdi.

"TEK ÇARE BİRLİK OLMAK VE BİRLİKTE MÜCADELE ETMEKTİR"

Sendika, mağduriyet yaşayan işçilerin yanında olduklarını belirtti. BİRTEK-SEN'in bölge temsilcisi ve avukatı Tugay Bek'in işçilerle buluştuğu, burada "işçilerin hak mücadelesinde yalnız olmadıkları" mesajını verdiği aktarıldı.

BİRTEK-SEN, tekstil sektöründe art arda yaşanan benzer olaylara dikkati çekerek, yetkililere çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Bu gasbın karşısında tek çare birlik olmak ve birlikte mücadele etmektir" denildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

