10 bin SYDV işçisi greve çıkıyor!

10 bin SYDV işçisi greve çıkıyor!
Yayınlanma:
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürecinde müzakelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Koop-iş Sendikası SYDV işyerlerinde grev kararı aldı.

TÜRK-İŞ ile Hükümet arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında Koop-İş Sendikası ve İşveren arasında sürdürülen ve yaklaşık 10 bin SYDV işçisini ilgilendiren sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. 2003 yılından itibaren çetin mücadeleler sonucunda Koop-İş Sendikası’nda örgütlenen, 2018 yılından bu yana da Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında toplu sözleşme imzalanan SDYV işçileri için bağlı bulundukları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu dönem SYDV işçilerini 600 bin kamu işçisinden ayırarak 2025 yılı için memurlara uygulanan zam oranının verilmesini teklif etti. Bu gelişme üzerine Koop-İş Sendikası 22 Ağustos 2025 günü grev kararı aldı.

Grev kararı alınması üzerine bir açıklama yapan Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, ülkemizin bir ekonomik darboğazdan geçtiğinin, artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığının, halkımızın büyük bir geçim sıkıntısı yaşadığının bilincinde olduklarını belirterek, “Koop-İş, böyle bir dönemde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SYDV işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını zedeleyen bu yaklaşımı kabul etmemektedir” dedi.

"PANDEMİDE, DEPREMLERDE, FELAKETLERDE GÖREV ALAN SYDV BU YAKLAŞIMI HAK ETMİYOR"

Alemdar, “Ülkemizin yaşadığı her felakette, mesai kavramını hiçe sayarak canla başla çalışan, başta pandemi dönemi olmak üzere, depremlerde, sel felaketlerinde her zaman halkımızın yanında olan, dezavantajlı grupların hizmetinde görev yapan SYDV işçileri böyle bir yaklaşımı hak etmiyor.

Bu nedenle, üyelerimizin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için 29 Ağustos 2025 Cuma günü ülke çapında bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında greve çıkıyoruz.

"İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR ÜCRET ELDE ETMEK İÇİN"

Koop-İş Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Sendikamız bu süreçte, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek ve Kamu Çerçeve Protokolünü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında da uygulatmak için sonuç alıncaya kadar mücadelesine devam edecektir” diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Daha önce yaraladığı eşi bu kez öldürdü!
Daha önce yaraladığı eşi bu kez öldürdü!
Minibüs şoförü silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Minibüs şoförü silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Hastanede haksız kazanç skandalı: 'Hiç mi bağış yapmadınız?'
Hastanede haksız kazanç skandalı: 'Hiç mi bağış yapmadınız?'