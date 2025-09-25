LÖSEV 4 Ekim'de Anıtkabir'de

Yayınlanma:
LÖSEV, 4 Ekim Cumartesi günü, 14.00’de kayıtlı aileleri, iyileşmiş gençleri, gönüllü ve bağışçıları ile birlikte ANITKABİR’de gerçekleştireceği tarihi buluşmaya lösemili çocukları ve ülkesini seven herkesi Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna davet ediyor.

LÖSEV, her yıl olduğu gibi bu yıl da vakfa kayıtlı lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileleri, iyileşmiş gençleri, gönüllü ve bağışçıları ile birlikte 4 Ekim’de Anıtkabir ziyareti gerçekleştirecek.

LÖSEV, 4 Ekim’de Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelecek olan, Vakfa kayıtlı lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileleri, lösemi ve kanseri yenmiş gençleri, gönüllü ve bağışçılarından oluşan bir heyetle LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer ile birlikte “Aslanlı Yolda” yürüyerek Ata’nın huzuruna çıkacak.

LÖSEV GENÇLERİ MOZOLEYE ÇELENK BIRAKACAK

Ardından, LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileler ve iyileşmiş LÖSEV Gençleri ile birlikte mozoleye çelenk bırakacak, Anıtkabir özel defterini imzalayacak.

LÖSEV, 4 Ekim’de gerçekleştireceği bu büyük ziyarete lösemili çocukları ve ülkesini seven herkesi davet ediyor.

Bu kapsamda “Tüm Türkiye’yi Atamızın huzurunda ve lösemili çocukların yanında olmaya Anıtkabir’e davet ediyoruz!” çağrısında bulunan LÖSEV, lösemili çocuklara söz verdiğini, lösemi tedavisindeki başarı oranını yüzde 100’lere çıkarmak için çok çalışacaklarını vurgulayarak, Cumhuriyetin 102. yılında gerçekleşecek olan bu büyük buluşmada, Atamıza verdikleri söz ile ülkemizin ve Cumhuriyetimizin umutlu yarınları için mücadele edeceklerini iletti.

LÖSEV HERKESİ 4 EKİM SAAT 14.00’TE ANITKABİR’E BEKLİYOR

“Atatürk’ün ilke, devrim ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtacağız” çağrısıyla tüm Türkiye’yi Anıtkabir’e davet eden LÖSEV, “Söz konusu, sağlık ve vatan ise gerisi teferruattır” diyerek lösemili çocukları ve ülkesini seven herkesi 4 Ekim saat 14.00’te Anıtkabir’e bekliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmışlardı: 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
DEM Partili Beştaş Adalet Bakanlığını şikayet etti
