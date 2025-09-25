LÖSEV 4 Ekim'de Anıtkabir'de

LÖSEV, her yıl olduğu gibi bu yıl da vakfa kayıtlı lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileleri, iyileşmiş gençleri, gönüllü ve bağışçıları ile birlikte 4 Ekim’de Anıtkabir ziyareti gerçekleştirecek.

LÖSEV, 4 Ekim’de Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelecek olan, Vakfa kayıtlı lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileleri, lösemi ve kanseri yenmiş gençleri, gönüllü ve bağışçılarından oluşan bir heyetle LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer ile birlikte “Aslanlı Yolda” yürüyerek Ata’nın huzuruna çıkacak.

AKP'ye geçti Erdoğan portresini arkasına aldı: Özlem Vural Gürzel Atatürk'ün simgeleşen fotoğrafını kaldırdı

LÖSEV GENÇLERİ MOZOLEYE ÇELENK BIRAKACAK

Ardından, LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, aileler ve iyileşmiş LÖSEV Gençleri ile birlikte mozoleye çelenk bırakacak, Anıtkabir özel defterini imzalayacak.

LÖSEV, 4 Ekim’de gerçekleştireceği bu büyük ziyarete lösemili çocukları ve ülkesini seven herkesi davet ediyor.

Bu kapsamda “Tüm Türkiye’yi Atamızın huzurunda ve lösemili çocukların yanında olmaya Anıtkabir’e davet ediyoruz!” çağrısında bulunan LÖSEV, lösemili çocuklara söz verdiğini, lösemi tedavisindeki başarı oranını yüzde 100’lere çıkarmak için çok çalışacaklarını vurgulayarak, Cumhuriyetin 102. yılında gerçekleşecek olan bu büyük buluşmada, Atamıza verdikleri söz ile ülkemizin ve Cumhuriyetimizin umutlu yarınları için mücadele edeceklerini iletti.

Hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman'ın durumu ciddileşiyor

LÖSEV HERKESİ 4 EKİM SAAT 14.00’TE ANITKABİR’E BEKLİYOR

“Atatürk’ün ilke, devrim ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtacağız” çağrısıyla tüm Türkiye’yi Anıtkabir’e davet eden LÖSEV, “Söz konusu, sağlık ve vatan ise gerisi teferruattır” diyerek lösemili çocukları ve ülkesini seven herkesi 4 Ekim saat 14.00’te Anıtkabir’e bekliyor.