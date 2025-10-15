Liselere cuma namazı talimatı! Anayasa hatırlandı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, cuma namazı kılmak isteyen lise öğrencilerine kolaylık sağlanması için ilçe milli eğitim müdürlüklerine talimat yazısı gönderdi. Yazıda, uygulamanın Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini içeren 24. maddesi kapsamında değerlendirildiği, okul idarelerinin bu hassasiyetle hareket etmeleri gerektiği belirtildi.

DİN ÖĞRETİMİ ŞUBELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Söz konusu talimat İstanbul'daki tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Yazıda, uygun mescit bulunmayan okullarda koordinasyonun ilçe milli eğitim müdürlüklerinin din öğretimi şubeleri tarafından sağlanması istendi.

ANAYASA REFERANS GÖSTERİLDİ

Yazıda, bu uygulamanın Anayasa'nın din ve vicdan hürriyetini içeren 24. maddesi kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Talimatta, okul yönetiminin bu hassasiyetle hareket etmeleri gerektiğine vurgu yapıldı.

Yazıda, ilgili okul müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulamanın takip edilmesi ve koordinasyonun sağlanması hususunda ilçe müdürlüklerinden hassasiyetle hareket etmeleri talep edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

