İmam hatip müdüründen skandal yazı: 'Kız öğrencilerin velileri rahatsız oluyor' dedi erkek öğrence egzersiz yasağı istedi!

AKP iktidarının laiklik karşıtı uygulamaları eğitim alanında yeniden gündeme geldi. Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Şeyh Edebali Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yaşanan olay, tartışmalara neden oldu.

İddiaya göre okul müdürü, aynı binayı geçici olarak kullanan Hanife Murat Ortaokulu Müdürlüğü’ne resmi yazı göndererek erkek öğrencilerin hafta içi okul binasına girmemesi ve egzersiz çalışması yapmamasını istedi. Resmî yazıyla bildirilen bu talep, kamuoyunda “haremlik-selamlık okul” tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim-İş Genel Özlük, Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, olayı “AKP eksenindeki Milli Eğitim Bakanlığı’nın yıllardır sürdürdüğü liyakatsiz atama sisteminin sonucu” olarak değerlendirdi.

"LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE YAŞADIĞINI UNUTMUŞ"

Toy'un konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Okul müdürü, haddini, kanunu ve aklın sınırlarını aşarak haremlik-selamlık okul düşü kurmuştur. Bu olay, eğitimi daha da gericileştirmek için gün be gün çaba gösteren Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir yansımasıdır. Eğitime şeriat uygulamalarının özlemini çeken bu sözde müdür, laik Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşadığını unutmuş ve Bakanlığın gerici politikalarına güvenerek bir adım daha ileri gitmiştir” denildi.

Bursa'da din sınavında 'Şeriat' propagandası! Öğrenciden öyle bir yanıt geldi ki...

KANUNU HATIRLATTI

Toy, olayın münferit olmadığını, son dönemde artan benzer örneklerle birlikte “eğitimde gericiliğin kurumsallaştığını” savundu.

Toy, son dönemde gündeme gelen ‘Hak Din ve Şeriat İslam’dır’ yazılı sınav kağıtları, tarikatların okullarda faaliyet göstermesi gibi örnekleri sıralayarak "Bu olay, uymakla yükümlü olduğu Milli Eğitim Temel Kanunu’nu dahi hazmedemeyen bir şahsın bile müdür yapılabildiğini ortaya koymuştur. Çünkü bu hadsiz talimat, 'okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılmasını' esas kılan Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. Maddesi’ne açıkça aykırıdır. Kanuna, yönetmeliğe aykırı kız okulları açmak yetmemiş olacak ki, ortak kullandıkları okul binasına 11-12 yaşlarındaki erkek öğrencilerin girmesini dahi hazmedemez duruma gelmişlerdir. Bir sonraki adımları da kanuna aykırı bu kız okullarına erkek öğretmen atamayı engellemek mi olacaktır?” ifadelerini kullandı.