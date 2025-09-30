MEB istatistiklerinde çarpıcı tablo: İmam hatip liseleri artıyor ama öğrenciler azalıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Örgün Eğitim İstatistikleri’ni yayımladı. Raporda en dikkat çekici verilerden biri, okullaşma oranlarında yaşanan düşüş oldu.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, okulöncesinde 5 yaş grubunda 2023-2024’te yüzde 84,26 olan okullaşma oranı, 2024-2025’te yüzde 82,53’e geriledi. İlkokulda ise geçen yıl yüzde 95,03 olan oran, 2024-2025 döneminde 95,43’e yükseldi. Ortaokullarda ise 2023-2024’te yüzde 91,45 olan oran, yeni dönemde yüzde 89,09’a düştü.

EN BÜYÜK GERİLEME LİSELERDE

En büyük gerileme ise liselerde görüldü. 2023-2024’te yüzde 87,97 olan okullaşma oranı, bu yıl 82,85’e inerek 2017-2018 eğitim yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İMAM HATİP LİSESİ SAYISI ARTTI ÖĞRENCİSİ AZALDI

Öte yandan imam hatip liselerinin sayısı artmaya devam etti. 2023-2024’te 1722 olan okul sayısı bu yıl 1729’a çıktı. Ancak bu liselerdeki öğrenci sayısı 442 bin 952’den 406 bin 86’ya düştü. 2017-2018’de 514 bin 806 olan öğrenci sayısındaki kayıp 100 bini aşmış oldu.

Özel okul tercih mi zorunluluk mu?

TAŞIMALI EĞİTİMDE DE ÖĞRENCİ AZALDI

İstatistiklere ilişkin en dikkat çekici konulardan biri de taşımalı eğitim verileri oldu. MEB'den yapılan açıklamada "281 bin 517 öğrencinin taşımalı eğitim kapsamında okullarına erişiminin sağlanması Millî Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğini güçlendirmeye yönelik uygulamalarının somut göstergeleri arasında yer aldı" denildi.

Ancak taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı 2023-2024'te 394 bin 534'tü. Böylece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı bir yılda tam 113 bin 17 azaldı. MEB ise bunun eğitime erişebilirliği artırdığını iddia etti.