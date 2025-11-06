LGS sınavının tarihi belli oldu

LGS sınavının tarihi belli oldu
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

Öğrencilerden Beyazıt Meydanı’nda YÖK protestosu: Üniversitelerimiz köle yetiştiren atölyelere dönüşmüştürÖğrencilerden Beyazıt Meydanı’nda YÖK protestosu: Üniversitelerimiz köle yetiştiren atölyelere dönüşmüştür

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını belirtti.

Sınavın içeriğine ilişkin bilgi veren Tekin, "8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Türkiye
Kaza değil kuralsızlık! Kırmızı ışıkta geçti: Çarptığı motosikletli ölümle pençeleşiyor
Kaza değil kuralsızlık! Kırmızı ışıkta geçti: Çarptığı motosikletli ölümle pençeleşiyor
Tapu dolandırıcılarına dikkat! Bu yöntemi kullanıyorlar...3 kişi tutuklandı
Tapu dolandırıcılarına dikkat! Bu yöntemi kullanıyorlar...3 kişi tutuklandı
CHP'den Akın Gürlek açıklaması: Hukuk hukuku temsil edenlerin elinde eriyor
CHP'den Akın Gürlek açıklaması: Hukuk hukuku temsil edenlerin elinde eriyor