2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav"ın tarihi açıklandı.



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını belirtti.

Sınavın içeriğine ilişkin bilgi veren Tekin, "8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezî sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak." ifadelerini kullandı.