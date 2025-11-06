Öğrencilerden Beyazıt Meydanı’nda YÖK protestosu: Üniversitelerimiz köle yetiştiren atölyelere dönüşmüştür

12 Eylül 1980’de meydana gelen askeri darbenin ardından 6 Kasım 1981 tarihinde kurulan Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencileri tarafından Beyazıt Meydanı’nda protesto edildi. Öğrenciler, ellerindeki pankart ve dövizlerle, “Yaşasın öğrenci dayanışması, YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek, Katillerden hesabı gençlik soracak” sloganları atarak Beyazıt Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“ÜNİVERSİTELERİMİZ SERMAYEYE KÖLE YETİŞTİREN BİRER ATÖLYEYE DÖNÜŞMÜŞTÜR”

Yapılan açıklamada, “Bugün faşist Kenan Evren darbesinin kalıntısı olan Yükseköğretim Kurulu’nun 44. yılını protesto etmek için Beyazıt Meydanı’ndayız. YÖK 44 yıldır, sermaye hizmetinde hiçbir kusur işlememiştir. Kariyerizmi bütün araçlarıyla pompalayıp bizi sıra arkadaşlarımızla dayanışmaya değil rakip olmaya itmiştir.” ifadeleri kullanılırken “Bilim üretmesi gereken üniversitelerimiz adeta sermayeye köle yetiştiren birer atölyeye dönüşmüştür. Ülkede de olduğu gibi AKP rejimi demokrasiyi ayaklar altına almış ve bu suça ortak olmayacağız diyen barış akademisyenlerini kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden uzaklaştırmıştır. Cübbelerini polis postalları altında ezmiştir. “Tıpkı 12 Eylül’de olduğu gibi, postallarla okullarımıza giren darbeciler gibi” denildi.

Eğitimde düşüş işsizlikte rekor: Türkiye gençliğini kaybediyor!

“44 YILDIR YÖK’E DİRENİYORUZ, 40 YIL DAHA DİRENİRİZ”

“Okulun en önemli bileşeni olan biz öğrenciler, bırakın bir kararda söz sahibi olabilmeyi, bir karara itiraz ettiğimizde dahi üzerimize soruşturmalar, okuldan atmalarla geliyorlar. Yetmiyor, okula çevik polisleri diziyorlar ve bununla bizi dize getiremeyeceklerini bildikleri için, ellerine palalar vererek faşist çeteleri üzerimize salıyorlar.” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Bizim direncimizi sınamasınlar. Biz 44 yıldır YÖK’e direniyoruz, 40 yıl daha direniriz, asla usanmayız. Haklı ve meşru taleplerimizden asla vazgeçmeyiz” ifadeleri kullanıldı.

“HER GÜN BİR ARKADAŞIMIZI SERMAYEYE KURBAN VERİYORUZ”

Öğrencilerin açıklamasının devamında, “Bizler geleceksizlik ve geçimsizlik içerisinde kıvranan öğrenciler okurken çalışmak zorunda kalıyoruz. Çalıştığımız işyerlerinde mobinge, cinsel saldırıya, emek sömürüsüne maruz kalıyoruz. Yetmiyor, iş kazası dedikleri iş katliamlarında katlediliyoruz. Öve öve bitiremedikleri KYK yurtlarında, asansör boşluklarında ölüyoruz. Sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş alırken kalp krizi geçirerek ölüyoruz. Gece yurda dönerken kim olduğu belirsiz kişiler tarafından arkamızdan bıçaklanıyoruz. Biz her gün bir arkadaşımızı sermayeye kurban veriyoruz. ” sözleri sarf edildi.

Açıklamanın devamında “Buradan üniversiteleri işgal edip adeta kaleleri haline getiren AKP’ye ve sermayeye sesleniyoruz, bizler sizin kalelerinizin temellerine dayanışma dinamitleri yerleştirdik. Elbet bir gün infilak edecek, bu kokuşmuş düzeniniz yerle bir olacaktır. İşte o gün, özgür bilimin olduğu, demokratik üniversiteler kuracağız. Okullarımızda söz sahibi olacağız. Sıra arkadaşlarımızla rekabet etmeyeceğiz, dayanışacağız” denildi.