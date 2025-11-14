Leman çizeri Doğan Pehlevan hakkında tahliye kararı

Leman çizeri Doğan Pehlevan hakkında tahliye kararı
Son dakika haberi... Leman karikatüristi Doğan Pehlevan hakkında tahliye kararı verildi. Öte yandan başka bir dosyadan da yargılanan Pehlevan'ın tutukluluğu devam edecek.

Leman Dergisi’nin 26 Haziran tarihli sayısında yayımlanan bir karikatürün Hz. Muhammed’i tasvir ettiği iddiaları sonrası, kalabalık bir grup dergi binasına saldırdı.

Karikatürle ilgili dini değerlerin alenen aşağılandığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Leman Dergisi iddianamesi hazırlandı: 6 çalışanın hapsi istendiSon Dakika | Leman Dergisi iddianamesi hazırlandı: 6 çalışanın hapsi istendi

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK' SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması ile derginin yöneticileri hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Son dakika | Leman Dergisi soruşturmasında 4 kişi serbest bırakıldıSon dakika | Leman Dergisi soruşturmasında 4 kişi serbest bırakıldı

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Leman dergisi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan karikatürist Doğan Pehlevan hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verildi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Öte yandan başka bir dosyadan da yargılanan Pehlevan, tutuklu kalmaya devam edecek

