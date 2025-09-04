Son Dakika | Leman Dergisi iddianamesi hazırlandı: 6 çalışanın hapsi istendi

Son Dakika | Leman Dergisi iddianamesi hazırlandı: 6 çalışanın hapsi istendi
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Leman dergisinde 26 Haziran'da Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik karikatür çizimi yayımlandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Leman Dergisi'nin 26 Haziran 2025 tarihli baskısının 4'üncü sayfasında Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu bir eserin yayımlandığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede şüphelilerden sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ile Aslan Özdemir, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ile hakkında yakalama kararı bulunan derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Karikatürün sahibi Doğan Pehlevan hakkında ise "Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmanın şüphelilerinden hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu ve İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edilmişti.

Başsavcılıkça bunun üzerine Özdemir'in İstanbul Havalimanı'nda yakalanması için emniyete talimat vermişti.

Özdemir Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikte tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Türkiye
Son Dakika | İmamoğlu'na avukat atandı
Son Dakika | İmamoğlu'na avukat atandı
Son Dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan 4 isim disipline sevk edildi
Son Dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan 4 isim disipline sevk edildi
'Örgüt lideri' denilen serbest belediye başkanları tutuklu: Beşiktaş ve Avcılar operasyonunda karar
'Örgüt lideri' denilen serbest belediye başkanları tutuklu: Beşiktaş ve Avcılar operasyonunda karar