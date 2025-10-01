KYK yurdunda kan donduran iddia! 15 gün önce açılan yurtta soğuk su ile duş alan öğrenci kalp krizinden öldü

Osmaniye'de Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kasım Bulgan'ın 27 Eylül sabahı yurtta sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kaldığı ve bunun ardından fenalaşarak kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Üniversite öğrencisi Bulgan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Halktv.com.tr o yurdun görüntülerine ulaştı...

Osmaniye'de Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Kasım Bulgan'ın 27 Eylül sabahı yurtta sıcak su olmadığı için soğuk suyla duş almak zorunda kaldığı ve bunun ardından fenalaşarak kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Üniversite öğrencisi Bulgan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cebelibereket Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları sorunların çözülmemesi üzerine yönetimi protesto etmişti. Yurt önünde toplanan öğrenciler, alkış ve sloganlarla tepkilerini göstermişti.

İŞTE O YURDUN GÖRÜNTÜLERİ

Halktv.com.tr o yurdun görüntülerine ulaştı. Ulaştığımız görüntülerde yurdun içinde inşaat malzemelerinin bulunduğu ve gider borularından su sızdığı görüldü. Ayrıca yurt içindeki çöp kovalarının da dolu olduğu görüldü. Yurdun çevresinde bulunan çöp konteynerlerinin da dolu olduğu belirtildi. Ayrıca yurtta fare ölüleri de görüldü.

"YURT 15 GÜN ÖNCE AÇILDI, ASANSÖR ÇALIŞMIYORDU"

Eğitim İş Sendikası Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, yurdun 15 Eylül'de açıldığını belirtti. Yaşamını yitiren Bulgen ile aynı odada 4 hemşirelik öğrencisinin kaldığını belirten Yücel, "Birçok ihmal var. Sıcak su çalışmadığı için soğuk suyla duş almış öğrenci ardından da fenalaşmış. İlk müdahaleyi odasında kalan hemşirelik öğrencileri yapmış. Yurdun asansörleri de çalışmıyormuş. Ambulans da geç geldiği için müdahale gecikmiş olabilir" diye konuştu. Yücel, otopsi raporunun henüz çıkmadığını ifade etti.

