KYK yurdunda çöp isyanı

Ege Üniversitesi KYK yurtlarında kalan öğrenciler, çöplerin günlerdir toplanmadığını ve yurtlarda oluşan çöp yığınları nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

KYK yurdunu tahta kuruları istila etti: Yurt yönetimi öğrencileri suçladı iddiası

KYK YURDUNDA ÇÖP KRİZİ

Ege Üniversitesi KYK yurtları, "çöp kriziyle" gündeme geldi. Yurtlardaki düzenli toplanmadığı belirtilen çöplerin yurt koridorlarında yığın oluşturduğu ileri sürüldü.

Öğrenciler, çöplerin toplanmaması nedeniyle yurtlarda ağır kokuların oluştuğunu ifade etti.

KYK yurdunda kan donduran iddia! 15 gün önce açılan yurtta soğuk su ile duş alan öğrenci kalp krizinden öldü

Öğrenciler ayrıca yemeklerin de temiz hazırlanmadığını iddia etti.