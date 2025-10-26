KYK yurdunu tahta kuruları istila etti: Yurt yönetimi öğrencileri suçladı iddiası

halktv.com.tr - Ramazan Süzen / ÖZEL HABER

İddiaya göre Bolu İzzet Baysal üniversitesi içerisinde bulunan Hayreddin Tokadi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nu tahta kuruları bastı.

Yurtta kalan öğrenciler tarafından çekilen görüntülerde, yurt odalarındaki duvar, yatak ve çarşaflarda çok sayıda tahta kurusunun olduğu görüldü.

ÖĞRENCİLERİN ŞİKAYETLERİNE YURT YÖNETİMİNDEN SKANDAL YANIT

halktv.com.tr'ye ulaşan öğrenciler, sorunu yurt görevlerine defalarca söylemelerine rağmen, yönetimin gereken ilgiyi göstermediğini kaydetti.

İddiaya göre yönetim, "Kollarımız paramparça oldu" diyen kız öğrencilere, "Tahta kurularını evinizden getirmediğiniz ne malum?" yanıtını verdi.

Öte yandan eskiden 4 öğrencinin kaldığı odaların, bu yıl 5 kişiye çıkarıldığı öğrenildi.

BAZI ÖĞRENCİLER MEMLEKETLERİNE DÖNDÜ

Yurttaki tahta kurusu istilasından dolayı bazı öğrencilerin yurttan ayrılarak memleketlerine dönmek zorunda kaldıkları öne sürüldü.

Öğrencilerin odalarında kaldıkları esnada tahta kurularının sesini duyar hale geldikleri kaydedildi.