Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı

Yayınlanma:
Bingöl’de bir kuyumcuya ayarı bozuk ve sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bingöl’de sahte ve ayarı düşük altın satmaya çalıştıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bulunan bir kuyumcuya ayarı bozuk 2 ata lira satılmak istendi. Durumu fark eden kuyumcu, altınları almayarak polise ihbarda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini ve kullandıkları aracı tespit etti. Yapılan takip sonucu otomobil durdurularak 2 şüpheli gözaltına alındı.

SMS dolandırıcılığında korkutan rekor artışSMS dolandırıcılığında korkutan rekor artış

DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI

Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 525 bin lira olan 15 adet ayarı bozuk sahte ata lira altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan otomobil sürücüsüne, görüşü engelleyen süs, aksesuar ve çıkıntıları olan araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
Türkiye
Çankırı'da deprem!
Çankırı'da deprem!
Hürriyet ve AA'yı yönetmişti: Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi
Hürriyet ve AA'yı yönetmişti: Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi