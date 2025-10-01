Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı

Bingöl’de sahte ve ayarı düşük altın satmaya çalıştıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bulunan bir kuyumcuya ayarı bozuk 2 ata lira satılmak istendi. Durumu fark eden kuyumcu, altınları almayarak polise ihbarda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini ve kullandıkları aracı tespit etti. Yapılan takip sonucu otomobil durdurularak 2 şüpheli gözaltına alındı.

SMS dolandırıcılığında korkutan rekor artış

DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI

Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 525 bin lira olan 15 adet ayarı bozuk sahte ata lira altın ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan otomobil sürücüsüne, görüşü engelleyen süs, aksesuar ve çıkıntıları olan araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.