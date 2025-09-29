SMS dolandırıcılığında korkutan rekor artış

Tüketici şikayetlerini analiz eden Şikayetvar platformu tarafından yayımlanan rapora göre, sahte dava ve icra bildirimi dolandırıcılığına ilişkin şikayetler son üç yılda katlanarak arttı. 2023 yılında yalnızca 75 olan şikayet sayısı, 2024 yılında 855'e yükseldi. 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde ise bu rakam 8 bin 798'e ulaşarak zirve yaptı. Bu veriler, 2024 ile 2025 yılları arasında şikayetlerde yüzde 929'luk rekor bir artış yaşandığını ortaya koydu. Raporda, 2025 yılı içinde şikayetlerin en çok Haziran ve Temmuz aylarında yoğunlaştığı, Temmuz ayındaki şikayet sayısının bir önceki aya göre yüzde 57'lik bir artış gösterdiği belirtildi.

KORKU VE BASKI ÜZERİNE KURULU BİR SENARYO

Dolandırıcıların kullandığı yöntem, genellikle vatandaşları paniğe sevk etme üzerine kurulu. Gönderilen kısa mesajlarda, "Hakkınızda icra takibi başlatılacaktır" veya "Arabuluculuk dosyanızın son günüdür" gibi ifadeler kullanılarak aciliyet hissi yaratılıyor. Mesajlarda yer alan telefon numaralarını arayan vatandaşlar, karşılarında kendisini avukat veya hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtan kişiler buluyor.

Mağdurların aktardığına göre, bu kişiler telefonda tehditkar ve kaba bir üslupla konuşarak, hiç sipariş verilmemiş bir ürün veya hizmet nedeniyle yüksek meblağlı borçları olduğunu iddia ediyor. Vatandaşlara, "Daha düşük bir miktar öderseniz dosyanız kapanır" şeklinde teklifler sunularak hızlıca para transferi yapmaları için baskı kuruluyor. Bazı vakalarda dolandırıcıların, sahte savcılık belgeleri göndererek ve hapis cezası gibi tehditlerde bulunarak on binlerce lira talep ettiği de şikayetler arasında yer alıyor.

UZMANLAR UYARIYOR: RESMİ TEBLİGAT KISA MESAJLA YAPILMAZ

Hukukçular ve tüketici hakları uzmanları, bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Resmi adli ve idari tebligatların kısa mesaj servisi (SMS) yoluyla yapılmadığının altını çizen uzmanlar, yasal bildirimlerin PTT aracılığıyla iadeli taahhütlü posta, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) veya e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirildiğini hatırlatıyor.

Vatandaşlara, bu tür şüpheli mesajlarda yer alan telefon numaralarını kesinlikle aramamaları, verilen internet bağlantılarına tıklamamaları ve herhangi bir ödeme yapmamaları tavsiye ediliyor. Hakkında bir icra takibi veya dava olup olmadığını öğrenmek isteyenlerin, en güvenilir yol olarak e-Devlet üzerinden adli sicil ve dava dosyası sorgulaması yapmaları gerektiği vurgulanıyor.