Kuyumcular Odası’ndan 'emanet altın' uyarısı: 680 bin liraya kadar cezası var

Kuyumculuk sektöründe "güvene dayalı" bir gelenek olarak görülen ancak yasal mevzuatta kesin bir dille yasaklanan emanet altın uygulaması, Ticaret Bakanlığı’nın sıkı denetimi altına girdi. Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca, kuyum işletmelerinin vatandaşlardan altın veya herhangi bir kıymetli eşyayı emanet alması, saklaması veya işletmesi suç teşkil ediyor. Bu düzenleme ile sadece vatandaş mağduriyetlerinin önüne geçilmesi değil, aynı zamanda kayıt dışılığın, kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının engellenmesi amaçlanıyor.

684 BİN LİRAYA KADAR PARA CEZASI UYGULANABİLİR

İKO Başkanı Mustafa Atayık, vatandaşların "yüksek getiri" veya "kar payı" vaatlerine kanarak altınlarını kuyumculara bırakmaması gerektiğini vurguladı. Atayık, kuyumcuda bulunan emanet altınların mali denetimlerde işletmenin kendi envanteri olarak kabul edildiğini ve bu durumun esnaf için de ağır cezai müeyyideler doğurduğunu belirtti. 2025 yılı itibarıyla bu kurala uymayan işletmelere, her bir aykırılık için 22 bin 807 liradan başlayıp 684 bin 214 liraya kadar ulaşabilen idari para cezaları uygulanacak. Bu tutarların 2026 yılında yeniden değerleme oranına göre daha da artacağı bildirildi.

Atayık, altın güvenliği için vatandaşlara banka kasalarını veya kişisel kasalarını kullanmalarını tavsiye ederken, alışverişlerde de dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde sertifikasız ve düşük ayarlı ürün riskine karşı "İKO-güvenCE" etiketinin önemine değinen Atayık, oda üyesi olan ve bu güven etiketine sahip firmaların tercih edilmesinin mağduriyetleri önleyeceğini ifade etti. Sektörün itibarını korumak adına denetimlerin süreceğini belirten İKO Başkanı, tanıdık ve güvenilir aile kuyumcularından fiziki görerek alışveriş yapmanın en sağlıklı yöntem olduğunu sözlerine ekledi.