Boşanmak için kredi çekme devri başladı! Bu masraf küs çiftleri barıştırır

Türkiye’de boşanma davaları hem sayı olarak hem de maliyet açısından hızla artıyor. Sadece mahkeme masrafları binlerce lirayı bulurken avukatlık ücretleri de, çekişmeli davalarda önemli farklar yaratıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin kişi boşanırken, adliyelerde en yoğun dosyalar arasında boşanma davaları ilk sıralarda bulunuyor. Bir boşanma davasının sadece mahkeme masrafları ortalama 4 bin lirayı bulurken anlaşmalı boşanmalarda avukat ücretleri 50 bin liradan başlıyor. Çekişmeli davalarda söz konusu rakam 150 bin lirayı geçebiliyor.

Nafaka, velayet, mal paylaşımı ve tazminat taleplerinin eklenmesiyle toplam maliyetin üst sınırı neredeyse ortadan kalkıyor.

BOŞANMAK İÇİN KREDİ ÇEKİYORLAR!

Dava sürecinin uzaması, bilirkişi raporları ve ek duruşmalar da boşanmanın ekonomik yükünü daha da artırırken birçok kişi ayrılık sürecini finanse edebilmek için kredi çekmek zorunda kalıyor.

Divorce Ajansı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de boşanma oranı 2,1 olarak ölçülürken boşanmanın en sık görüldüğü şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, Hakkâri, Şırnak ve Muş gibi illerde oranlar daha düşük seviyelerde seyretti.