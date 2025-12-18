Boşanmak için kredi çekme devri başladı! Bu masraf küs çiftleri barıştırır

Boşanmak için kredi çekme devri başladı! Bu masraf küs çiftleri barıştırır
Yayınlanma:
Ülkede boşanma sayıları her gün artarken dava masrafları her geçen gün daha da yükseliyor. Boşanma masraflarını karşılayamayan çiftleri masraflar için kredi kullanıyor.

Türkiye’de boşanma davaları hem sayı olarak hem de maliyet açısından hızla artıyor. Sadece mahkeme masrafları binlerce lirayı bulurken avukatlık ücretleri de, çekişmeli davalarda önemli farklar yaratıyor.

Eşler arasında maaş kavgası nasıl biter? İşte Yargıtay'ın son hükmüEşler arasında maaş kavgası nasıl biter? İşte Yargıtay'ın son hükmü

Türkiye gazetesinin haberine göre, Türkiye’de her yıl yaklaşık 200 bin kişi boşanırken, adliyelerde en yoğun dosyalar arasında boşanma davaları ilk sıralarda bulunuyor. Bir boşanma davasının sadece mahkeme masrafları ortalama 4 bin lirayı bulurken anlaşmalı boşanmalarda avukat ücretleri 50 bin liradan başlıyor. Çekişmeli davalarda söz konusu rakam 150 bin lirayı geçebiliyor.

Nafaka, velayet, mal paylaşımı ve tazminat taleplerinin eklenmesiyle toplam maliyetin üst sınırı neredeyse ortadan kalkıyor.

bosanma-davasi.jpg

BOŞANMAK İÇİN KREDİ ÇEKİYORLAR!

Dava sürecinin uzaması, bilirkişi raporları ve ek duruşmalar da boşanmanın ekonomik yükünü daha da artırırken birçok kişi ayrılık sürecini finanse edebilmek için kredi çekmek zorunda kalıyor.

İşsiz erkek boşandığı kadından nafaka alacak! Kalıpları yıkan kararİşsiz erkek boşandığı kadından nafaka alacak! Kalıpları yıkan karar

Divorce Ajansı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de boşanma oranı 2,1 olarak ölçülürken boşanmanın en sık görüldüğü şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, Hakkâri, Şırnak ve Muş gibi illerde oranlar daha düşük seviyelerde seyretti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Türkiye
İstanbul barajlarındaki kritik durum sürüyor!
İstanbul barajlarındaki kritik durum sürüyor!
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 24 dolandırıcı yakalandı
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 24 dolandırıcı yakalandı
Murat Ongun cezaevinden 'Güllü' mektubu gönderdi! "Olayın ana karakterini atlıyorsunuz"
Murat Ongun cezaevinden 'Güllü' mektubu gönderdi! "Olayın ana karakterini atlıyorsunuz"