Kuvvetli yağışlar için bir uyarı da bakanlıktan

Kuvvetli yağışlar için bir uyarı da bakanlıktan
Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar, fırtına, kar, gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ile Yalova çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanağın, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den 17 il için çok kuvvetli yağış uyarısı - Finansopia

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güneyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Mersin'in batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

AKOM tarih verdi! İstanbul'da güneş yüzünü gösterecekAKOM tarih verdi! İstanbul'da güneş yüzünü gösterecek

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir çevreleri ile Aydın'ın iç kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Manisa çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor.

Bugün hava nasıl olacak? 1 Nisan 2026 hava durumu...

BAKANLIKTAN UYARI GELDİ

Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinde, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli, Bursa çevreleri ile Bilecik’in güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanağın, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve karın etkili olması bekleniyor.

Antalya'nın iç ve doğu kesimleri ile Isparta ve Burdur'da yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış, kar olan yerlerde buzlanma ve don olayı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Türkiye
Kontrolden çıkan otomobil kazaya neden oldu: 3 yaralı!
Kontrolden çıkan otomobil kazaya neden oldu: 3 yaralı!
İtfaiye çaya düşen yavru köpek için seferber oldu!
İtfaiye çaya düşen yavru köpek için seferber oldu!
Beykoz’daki su kesintisine ilişkin İSKİ’den açıklama geldi
Beykoz’daki su kesintisine ilişkin İSKİ’den açıklama geldi