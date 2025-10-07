Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat

Türkiye'de aylardır devam eden aşırı sıcak ve kurak günler bitiyor. Barajların tehlikeli seviylere indiği günlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı geldi.

Meteoroloji, bugün ve yarın İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

YER YER 80 KİLOMETRE HIZI BULACAK

Uyarıda, rüzgarın yer yer saatte 80 kilometreye kadar ulaşabileceği bildirilirken ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Fırtınanın bugün saat 14.00’te başlayıp, 8 Ekim Çarşamba günü 18.00’e kadar etkili olacağı değerlendirildi.

Söz konusu uyarıda, "Rüzgarın; bugün (07.10.2025) ve yarın (08.10.2025) İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

DOĞU AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Doğu Akdeniz için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji verilerine göre 8 Ekim Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Hatay’ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş’ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların 9 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı dikkatli olmasını istedi.

Uyarıda, "08.10.2025 Çarşamba günü Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 09.10.2025 Perşembe günü öğle saatlerine kadar, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskini, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.