Kütüphanenin tavanı öğrencilerin üzerine çöktü

Yayınlanma:
Sinop Üniversitesi Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrenciler, avanın sıvalarının çökmesiyle panik yaşadı. Olay sonucu 2 öğrenci yaralandı.

Sinop Üniversitesi Kütüphanesi’nde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre kütüphanenin tavanının bir bölümündeki sıvalar, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

sinop-universitesi-kutuphanesi.png

2 ÖĞRENCİ YARALANDI

Olay sonucu kütüphanede ders çalışan 2 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan öğrencilerden bir tanesi, ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

sinop-universitesi.png

ÖĞRENCİNİN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan diğer öğrenci ise, sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmadı.

Hastaneye kaldırılan öğrencinin tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

