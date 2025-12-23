Kütüphanenin tavanı öğrencilerin üzerine çöktü

Sinop Üniversitesi Kütüphanesi’nde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre kütüphanenin tavanının bir bölümündeki sıvalar, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

2 ÖĞRENCİ YARALANDI

Olay sonucu kütüphanede ders çalışan 2 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Depremin yıktığı Hatay'da skandal görüntüler: TOKİ inşaatı dökülüyor!

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan öğrencilerden bir tanesi, ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ÖĞRENCİNİN HASTANEDEKİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralanan diğer öğrenci ise, sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmadı.

Sanki KYK yurdu değil de korku evi! İstanbul'un göbeğinde büyük skandal

Hastaneye kaldırılan öğrencinin tedavisinin devam ettiği ifade edildi.