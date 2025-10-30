Sanki KYK yurdu değil de korku evi! İstanbul'un göbeğinde büyük skandal

İstanbul Maltepe’de bulunan Mimar Sinan KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nun B Blok -1. katında, 27 Ekim Perşembe akşamı tavan çöktü. Elektrik tesisatının da geçtiği alanda yaşanan çökme sonrası katı su bastı.

Bir öğrenci, olay sırasında kimsenin mahsur kalmadığını ancak büyük bir tehlike atlatıldığını söyledi. Öğrenci, “Elektrik kablolarının geçtiği ortak bir alanda bu şekilde bir çökme yaşanması hepimizi ciddi biçimde tedirgin etti. Bu olayın ‘münferit bir arıza’ olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

ÜZERİNE BİR DE DEPREM YAŞADILAR!

Uzun süredir bakım ve denetim eksikliği yaşandığını savunan öğrenci, “Devletin ‘güvenceli barınma’ vaadiyle sunduğu KYK yurtlarında, temel yaşam ve can güvenliğimizin bu şekilde tehlikeye atılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Müdahalenin yüzeysel olduğunu ve yurt yönetiminin bilgi paylaşmadığını belirten öğrenci, “Elektrik tesisatının zarar gördüğü bölgeyle ilgili bir açıklama veya uyarı bile yapılmadı. Üstelik olaydan birkaç saat sonra deprem oldu, büyük korku yaşadık” dedi.

Asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş anıldı: “Okumaya geldiğimiz yurtlarda ölmek istemiyoruz”

Öğrenci, binanın depreme dayanıklılığıyla ilgili açıklamalara da tepki göstererek, “Bu kadar ciddi risklerin olduğu bir binada, önleyici güvenlik anlayışının hâlâ yerleşmemiş olması gerçekten kaygı verici” dedi.

ASANSÖR DÜŞTÜ YÖNETİM SUS PUS

Aynı öğrenci, yurtta sık sık yaşanan arızalara dikkat çekti:

“Asansörler sık sık arızalanıyor. Yakın zamanda A Blok’taki bir asansör -3. kattan -6. kata düştü; şans eseri içinde kimse yoktu.” Acil butonun çalışmaması nedeniyle mahsur kalan öğrencinin kendi çabalarıyla kurtarıldığını da aktaran öğrenci, yönetimin bu konuda da sessiz kaldığını söyledi.

Temizlik hizmetlerinin yetersiz, yemeklerin zaman zaman pişmemiş olduğunu söyleyen öğrenci, yaz tatilinde odalarda bırakılan eşyaların çalındığını ifade etti:

“Benim de kışlık tüm eşyalarım kayboldu, toplamda 10 bin liradan fazla zararım var”

"KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETMİYORUZ"

Yaşadıkları tüm olumsuzların psikolojik etkilerini de vurgulayan öğrenci, “Bu durum yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da yıpratıcı. Ailelerimize yaşananları anlattığımızda onlar da en az bizim kadar kaygılanıyor; çünkü biz burada kendimizi güvende hissetmiyoruz” dedi.

ANKA’nın sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü yetkilisi, yaşanan çökme ve su baskınının aşırı yağıştan kaynaklandığını belirtti. Yetkili “Su baskını ve çökme İstanbul’da yaşanan fazla yağmurdan kaynaklandı. Zarar anlık olarak çözüldü. Yurtlarda herhangi bir sorun yok” açıklamasında bulundu.