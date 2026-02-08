Tutuklu Başkan Murat Çalık'tan teşekkür: Mektuplarınız bana güç veriyor

Tutuklu Başkan Murat Çalık'tan teşekkür: Mektuplarınız bana güç veriyor
Yayınlanma:
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kendisine gönderilen mektup ve mesajlar için, "Gönderdiğiniz her mesaj, her mektup bana güç veriyor. Gösterdiğiniz ilgi, paylaştığınız umut ve ilettiğiniz tüm güzel dilekler için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, vatandaşların kendisine destek olma amacıyla gönderdiği mektup ve mesajlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile teşekkür etti.

Vatandaşlardan gelen her mesajın kendisine moral ve güç verdiğini belirten Çalık "Güzel ülkemin dört bir yanında kalbi doğruluktan yana atan kıymetli vatandaşlarımız, mektuplarınızı alıyor, her birini derin bir duyguyla okuyorum. Satırlarınızda yalnızca kelimeleri değil, iyi dileklerinizi, dualarınızı ve içten temennilerinizi hissediyorum. Devam eden sağlık kontrolleri, hastane süreçleri ve yaklaşan duruşmaya yönelik hazırlıklarım nedeniyle her birine tek tek yanıt veremesem de bilinmesini isterim ki gönderdiğiniz her mesaj, her mektup bana güç veriyor. Gösterdiğiniz ilgi, paylaştığınız umut ve ilettiğiniz tüm güzel dilekler için yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Çalık doktorları bile şaşkına çeviren ameliyat sürecini Halk TV'ye anlattı! 'Bir gün boyunca aç susuz kaldım'Murat Çalık doktorları bile şaşkına çeviren ameliyat sürecini Halk TV'ye anlattı! 'Bir gün boyunca aç susuz kaldım'

AĞIR SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İzmir Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşadığı ağır sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Daha önce iki kez kanseri yenen, cezaevinde bulunduğu süre içinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olan, anjiyo operasyonu geçiren ve iki kez kemik biyopsisi yapılan Çalık, son olarak boyun bölgesinde tespit edilen kitlenin çıkarılması için 3 saatlik bir ameliyat geçirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Büyüdüğümde Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüdüğümde Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Türkiye
Diyarbakır Valiliği’nden 5 ile "Can ve mal güvenliği" uyarısı
Diyarbakır Valiliği’nden 5 ile "Can ve mal güvenliği" uyarısı
"Boş tencere" iktidar değiştirecek mi? AKP-MHP'li tabandan Cumhur'u üzecek yanıt
"Boş tencere" iktidar değiştirecek mi? AKP-MHP'li tabandan Cumhur'u üzecek yanıt