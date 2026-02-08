Tutuklu Başkan Murat Çalık'tan teşekkür: Mektuplarınız bana güç veriyor

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, vatandaşların kendisine destek olma amacıyla gönderdiği mektup ve mesajlara sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile teşekkür etti.

Vatandaşlardan gelen her mesajın kendisine moral ve güç verdiğini belirten Çalık "Güzel ülkemin dört bir yanında kalbi doğruluktan yana atan kıymetli vatandaşlarımız, mektuplarınızı alıyor, her birini derin bir duyguyla okuyorum. Satırlarınızda yalnızca kelimeleri değil, iyi dileklerinizi, dualarınızı ve içten temennilerinizi hissediyorum. Devam eden sağlık kontrolleri, hastane süreçleri ve yaklaşan duruşmaya yönelik hazırlıklarım nedeniyle her birine tek tek yanıt veremesem de bilinmesini isterim ki gönderdiğiniz her mesaj, her mektup bana güç veriyor. Gösterdiğiniz ilgi, paylaştığınız umut ve ilettiğiniz tüm güzel dilekler için yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AĞIR SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İzmir Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşadığı ağır sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Daha önce iki kez kanseri yenen, cezaevinde bulunduğu süre içinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olan, anjiyo operasyonu geçiren ve iki kez kemik biyopsisi yapılan Çalık, son olarak boyun bölgesinde tespit edilen kitlenin çıkarılması için 3 saatlik bir ameliyat geçirmişti.