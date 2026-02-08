Diyarbakır Valiliği’nden 5 ile "Can ve mal güvenliği" uyarısı

Diyarbakır Valiliği’nden 5 ile "Can ve mal güvenliği" uyarısı
Yayınlanma:
Diyarbakır Valiliği, yağışlarla birlikte barajlarda artan su seviyesine dikkat çekerek zorunlu su tahliyesi yapılacağını söyledi ve 5 ilin vatandaşlarını can ve mal kaybına karşı uyardı.

Diyarbakır Valiliği, Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayı paylaşarak vatandaşları baraj tahliyelerine karşı uyardı.

Açıklamada, baraj havzalarına düşen yağış miktarının artmasına bağlı olarak barajlara gelen akımların yükseldiği ifade edildi. Bu durumlarda kontrollü su tahliyesi yapılacağı belirtildi. 5 ilin vatandaşlarına can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla uyarıda bulunuldu.

Depremin 3. yıl dönümünde Hatay sel felaketini yaşıyor!Depremin 3. yıl dönümünde Hatay sel felaketini yaşıyor!

"CAN VE MAL KAYBI UYARISI"

Buna göre, DSİ 10. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak illeri sınırları içerisindeki barajlardan su tahliyesi yapılması durumunda vatandaşlara şu uyarı yapıldı:

"Tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla;

Nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimleri sakinlerinin, yapılan/yapılacak duyuruları dikkate alması,

Nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda (tarım arazisi, bağ-bahçe, geçici barınak vb.) tedbir alınması,

Nehir yatağında kurulmuş olan kum-çakıl ocaklarının, ilgili işletme esas ve usullerine uygun şekilde faaliyet yürütmesi,

Tahliye dönemlerinde nehir yatağına girilmemesi, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın; olası olumsuzlukların yaşanmaması için resmî kurum duyurularını takip etmeleri ve yapılan uyarılara hassasiyetle riayet etmeleri önemle rica olunur."

(ANKA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

