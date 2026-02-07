Depremin 3. yıl dönümünde Hatay sel felaketini yaşıyor!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'ün yıl dönümünde, depremde büyük bir yıkım yaşayan Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yayladağı'nda sel felaketi yaşandı.

Hatay'da yürekleri dağlayan anlar: Engelli kadın sel sularında yaşam mücadelesi verdi

ANİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

İlçede aniden bastıran sağanak yağış, Kurtuluş Mahallesi’ndeki Yusuf Önal Camisi’nin bulunduğu cadde ve sokaklarda sele neden oldu.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BELEDİYENİN İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDI

Kısa sürede yükselen sel suları nedeniyle göle dönen bölgede araçlarının içinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle kurtarıldı.

TEK KATLI EVLERİ SU BASTI, BAZI NOKTALARDA HEYELAN YAŞANDI

Çamaltı Mahallesi’nde ise sel nedeniyle tek katlı evleri su basarken, bazı noktalarda toprak kayması meydana geldi.

ÇOK SAYIDA KÜÇÜK BAŞ HAYVAN SEL SULARINA KAPILDI

Ayrıca aynı mahallede Mehmet Palta’ya ait ağılı su bastı, çok sayıda küçük baş hayvan sel sularına kapıldı. Bölgede ekiplerin çalışması dev am ediyor. DHA