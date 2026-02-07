Depremin 3. yıl dönümünde Hatay sel felaketini yaşıyor!

Yayınlanma:
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde sağanak yağışın etkili olduğu Hatay'da sel felaketi yaşanıyor. Bazı sürücüler otomobillerinde mahsur kaldı, tek katlı evleri ve bir ağılı su bastı. Çok sayıda küçük baş hayvan sel sularına kapıldı. Bazı noktalarda toprak kayması yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'ün yıl dönümünde, depremde büyük bir yıkım yaşayan Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yayladağı'nda sel felaketi yaşandı.

Hatay'da yürekleri dağlayan anlar: Engelli kadın sel sularında yaşam mücadelesi verdiHatay'da yürekleri dağlayan anlar: Engelli kadın sel sularında yaşam mücadelesi verdi

ANİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

İlçede aniden bastıran sağanak yağış, Kurtuluş Mahallesi’ndeki Yusuf Önal Camisi’nin bulunduğu cadde ve sokaklarda sele neden oldu.

ekran-goruntusu-2026-02-07-191254.png

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR BELEDİYENİN İŞ MAKİNELERİYLE KURTARILDI

Kısa sürede yükselen sel suları nedeniyle göle dönen bölgede araçlarının içinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle kurtarıldı.

ekran-goruntusu-2026-02-07-191450.png

TEK KATLI EVLERİ SU BASTI, BAZI NOKTALARDA HEYELAN YAŞANDI

Çamaltı Mahallesi’nde ise sel nedeniyle tek katlı evleri su basarken, bazı noktalarda toprak kayması meydana geldi.

ekran-goruntusu-2026-02-07-192615.png

ÇOK SAYIDA KÜÇÜK BAŞ HAYVAN SEL SULARINA KAPILDI

Ayrıca aynı mahallede Mehmet Palta’ya ait ağılı su bastı, çok sayıda küçük baş hayvan sel sularına kapıldı. Bölgede ekiplerin çalışması dev am ediyor. DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Türkiye
Sancaktepe'de silahlı çatışma dehşeti: 5 yaralı
Sancaktepe'de silahlı çatışma dehşeti: 5 yaralı
Tekstil atölyesi kana bulandı: Bir kişi 4 eski iş arkadaşını tabancayla vurdu
Tekstil atölyesi kana bulandı: Bir kişi 4 eski iş arkadaşını tabancayla vurdu