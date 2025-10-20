Hatay'da yürekleri dağlayan anlar: Engelli kadın sel sularında yaşam mücadelesi verdi

Yayınlanma:
Hatay'ın Payas ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi'ni sular altında bıraktı. Tekerlikli sandalyeli engelli kadın, biriken suyun ortasında mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Hatay'da dün geceden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Bazı ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı kentte, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi ulaşıma kapatıldı.

hatay.jpg

İskenderun ve Payas ilçelerinde ise sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

payas.jpeg

ENGELLİ KADIN ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

Payas'ta sağanak yağışın etkisiyle Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi suyla doldu.

Bu esnada engelli bir vatandaş, alt geçitte akülü tekerlekli sandalyesiyle mahsur kaldı.

Hatay'ı sağanak vurdu: Denizde hortum çıktı, yolları su bastı, otoyol çöktü!Hatay'ı sağanak vurdu: Denizde hortum çıktı, yolları su bastı, otoyol çöktü!

Engelli kadın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Ambulansa taşınan kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

