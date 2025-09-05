Depremin yıktığı Hatay'da skandal görüntüler: TOKİ inşaatı dökülüyor!

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da yurttaşların rezerv alan uygulamasına karşı mücadelesi sürerken kentteki inşaat faaliyetlerine dair de birçok tartışma gündeme geliyor.

Bunun son örneği de Samandağ'da bir konut inşaatında görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ'nin 3. etap projelerinde inşa edilen binalardaki görüntüler tepkilere neden oldu.

TAVAN ÇÖKTÜ, HATALAR YAMA İLE KAPATILDI!

Gazeteci Mustafa Dilek'in aktardığı görüntülerde inşaat halindeki binada tavanın çöktüğü görülürken çıplak demirleri gizlemek için de yama yapıldığı belirtildi. Ayrıca binanın birçok yerinde imalat ve işçilik hataları görüldü. Sosyal medyadaki görüntüler tartışmalara neden olurken depremin yıktığı kentlerde inşaat faaliyetlerinin denetimi akıllarda soru işareti uyandırdı. Yurttaşlar konuya ilişkin gerekli yetkililere çağrıda bulunarak önlem adımlarının atılması gerektiğini ifade etti.