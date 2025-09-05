Depremin yıktığı Hatay'da skandal görüntüler: TOKİ inşaatı dökülüyor!

Depremin yıktığı Hatay'da skandal görüntüler: TOKİ inşaatı dökülüyor!
Yayınlanma:
Hatay’ın Samandağ ilçesinde TOKİ’nin deprem konutlarında tavanın çökmesi ve işçilik hatalarının yama ile kapatıldığı görüntüler tepki çekti.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay'da yurttaşların rezerv alan uygulamasına karşı mücadelesi sürerken kentteki inşaat faaliyetlerine dair de birçok tartışma gündeme geliyor.

Bunun son örneği de Samandağ'da bir konut inşaatında görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ'nin 3. etap projelerinde inşa edilen binalardaki görüntüler tepkilere neden oldu.

TAVAN ÇÖKTÜ, HATALAR YAMA İLE KAPATILDI!

Gazeteci Mustafa Dilek'in aktardığı görüntülerde inşaat halindeki binada tavanın çöktüğü görülürken çıplak demirleri gizlemek için de yama yapıldığı belirtildi. Ayrıca binanın birçok yerinde imalat ve işçilik hataları görüldü. Sosyal medyadaki görüntüler tartışmalara neden olurken depremin yıktığı kentlerde inşaat faaliyetlerinin denetimi akıllarda soru işareti uyandırdı. Yurttaşlar konuya ilişkin gerekli yetkililere çağrıda bulunarak önlem adımlarının atılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'a 114 gün sonra iddianame: 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Tutuklu gazeteci Furkan Karabay'a 114 gün sonra iddianame: 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Son dakika | Kayyum Gürsel Tekin’e bir kötü haber daha! Kaftancıoğlu'ndan sonra o il başkanı da reddetti
Son dakika | Kayyum Gürsel Tekin’e bir kötü haber daha! Kaftancıoğlu'ndan sonra o il başkanı da reddetti
DEM Parti'den kritik 'süreç' değerlendirmesi: Tamamen bitirir
DEM Parti'den kritik 'süreç' değerlendirmesi: Tamamen bitirir