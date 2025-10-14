Kütahya'da ahşap evde yangın!

Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında alevlerin sıçradığı bitişikteki bir evde de hasar meydana geldi.