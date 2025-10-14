Kütahya'da ahşap evde yangın!
Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesi’nde iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı.
Akşam saatlerinde ahşap evden alevler yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN 1 SAATİN SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Eşiyle tartışan şüpheli kendini odaya kilitleyip evi ateşe verdi
Yangında, alevlerin sardığı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki bir evde de hasar oluştu. Yangın esnasında ev sahiplerinin binada bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerine gelen ve evinin yanışını gören ev sahibi ise sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, ev sahibine olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)