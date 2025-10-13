Eşiyle tartışan şüpheli kendini odaya kilitleyip evi ateşe verdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eşi ile kavga eden şüpheli evini ateşe verdi.

Olay, Sakarya Mahallesi Uzun Yol Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Muzaffer P. ile eşi Kader P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma giderek şiddetlenince Kader P, eşinden şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

KENDİNİ ODAYA KİLİTLEYİP EVİ YAKTI

Bunun üzerine Muzaffer P, dairedeki bir odaya kendini kilitleyip evi ateşe verdi. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri eve giremeyince yangının çıktığı odanın kapısını kırıp Muzaffer P'yi dışarı çıkardı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINACAK

Dumandan etkilenen Muzaffer P. ile 2 komşusu ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken yangında evde hasar meydana geldiği görüldü.

Muzaffer P'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.