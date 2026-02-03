Kuş yuvasını düşürüp parçalamışlardı: Çocuklar hakkında ev hapsi
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir parktaki direkte asılı bulunan kuş yuvasını yere düşürüp parçalayan 4 çocuk hakkında ev hapsi kararı verildi.
KUŞ YUVASINI DÜŞÜRÜP PARÇALADILAR
Geçtiğimiz günlerde Dinozor Parkı'nda dolaşan 4 çocuk, gördükleri kuş yuvasını bulunduğu direkten aşağı düşürerek defalarca tekmeledi. O esnada yuvada bulunan kuş çaresizce bölgeden uzaklaştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.
4 ÇOCUK HAKKINDA EV HAPSİ
Ekipler, parkın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştirdiğini belirlediği Y.E.O. (13), A.A. (14), N.E.A. (15) ve İ.B.O'yu (15) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk hakkında, çıkarıldıkları hakimlikçe "ev hapsi" adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.
Kaynak:AA