Parkta düşürdükleri kuş yuvasını parçaladılar

Adana’nın Çukurova ilçesinde dört çocuk, parkta direk üzerinde bulunan kuş yuvasını yere düşürüp parçaladı. O anlar kameraya yansıdı.

PARKTAKİ KUŞ YUVASINI YERE DÜŞÜRÜP PARÇALADILAR

Dinozor Parkı'nda bir araya gelen dört çocuk, gözlerine kestirdikleri tahtadan bir kuş yuvasını hedef aldı.

Direği şiddetle sallayarak yuvayı yere düşüren çocukların bu müdahalesiyle içindeki kuş çaresizce kaçmak zorunda kaldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Yuvadaki kuşun korkuyla kaçmasının ardından çocuklar, yere düşen yuvayı tekmeleyerek kameralar önünde parçaladı.

Yaşanan bu üzücü anlar güvenlik kayıtlarına anbean yansıdı.