Güvercinlere bakmak isterken canından oluyordu: 5 metre yükseklikten düştü

Manisa Yunusemre'de güvercinlere bakmak için çıktığı binanın asansör kulesinden yan binaya geçmek isteyen Yener Civan, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

Bacağı kırılan Civan, itfaiye ekiplerinin çalışması ile düştüğü yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

GÜVERCİNLERİNE BAKMAK İSTERKEN AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Güvercinlerine bakmak için yaşadığı 5 katlı binanın asansör kulesine çıkan Yener Civan, daha sonra kot farkı bulunan yan binanın asansör kulesine geçmek istedi. Bu sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden Civan, kendi apartmanının asansör kulesi üzerine düştü. 5 metre yükseklikten düşen Civan'ın sol bacağı kırıldı.

Düştüğü yerde mahsur kalan Civan için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Civan'ı halatla bağladıkları sedye yardımı ile bulunduğu yerden indirdi.

Tunceli'de kara yoluna çığ düştü!

49 YAŞINDAKİ ADAMIN DURUMU İYİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan 49 yaşındaki Yener Civan, hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı. Civan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.