Çöken istinat duvarı binaya zarar verdi!

Yayınlanma:
Kocaeli’nin Derince ilçesinde temel kazısı yapılan bölgede istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi nedeniyle, bitişikte yer alan 2 katlı binada hasar meydana gelirken bina ve duvarın üst kısmındaki diğer bina tedbiren boşaltıldı.

Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Çenedağ Mahallesi Cavit Sokak’ta, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir inşaat için temel kazısı yapılan bölgede istinat duvarının bir bölümü çöktü. Yıkılan duvarın parçaları ise, duvarın bitişiğinde yer alan 2 katlı binada hasara sebep oldu.

istinat-duvari-coktu-binada-hasar-olustu-1148850-341178.jpg

DUVARIN ÜST KISMINDAKİ BİNA BOŞALTILDI!

Yaşanan gürültüyle dışarı çıkan bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü! 4 koyun altında kalarak can verdiSağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü! 4 koyun altında kalarak can verdi

Meydana gelen olayda yaralanan kimse olmazken ekiplerin incelemesinin ardından hasar oluşan bina ve yıkılan duvarın üst kısmındaki bir diğer bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Bina sakinleri ise yakınlarının yanına yerleşti. Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak:DHA

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Türkiye
İçinde müşteri olan taksiye alınmayan kadın deliye döndü: Ayaklı küllükle durağın camlarını indirdi
İçinde müşteri olan taksiye alınmayan kadın deliye döndü: Ayaklı küllükle durağın camlarını indirdi
Sinyal vermedi kazaya sebep oldu! Yaralanan motosikletliye değil aracına koştu
Sinyal vermedi kazaya sebep oldu! Yaralanan motosikletliye değil aracına koştu