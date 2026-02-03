Çöken istinat duvarı binaya zarar verdi!

Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Çenedağ Mahallesi Cavit Sokak’ta, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir inşaat için temel kazısı yapılan bölgede istinat duvarının bir bölümü çöktü. Yıkılan duvarın parçaları ise, duvarın bitişiğinde yer alan 2 katlı binada hasara sebep oldu.

DUVARIN ÜST KISMINDAKİ BİNA BOŞALTILDI!

Yaşanan gürültüyle dışarı çıkan bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen olayda yaralanan kimse olmazken ekiplerin incelemesinin ardından hasar oluşan bina ve yıkılan duvarın üst kısmındaki bir diğer bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Bina sakinleri ise yakınlarının yanına yerleşti. Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.