İçinde müşteri olan taksiye alınmayan kadın deliye döndü: Ayaklı küllükle durağın camlarını indirdi
Bursa'da hastaneden çıkan bir kadın, içinde müşteri olan taksiye alınmadı. Taksiye binemeyen kadın öfkeden deliye döndü. Hastanenin önünde bulunan taksi durağının camlarını kırdı.

Bursa Şehir Hastanesi’nde bir kadın, içinde müşteri olmasına rağmen binmek istediği taksiye alınmayınca sinirlenerek taksi durağına saldırarak durağın camlarını kırdı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İÇİNDEKİ MÜŞTERİYE RAĞMEN BİNMEK İSTEDİ

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Bursa Şehir Hastanesi’nde bulunan bir taksi durağında meydana gelen olayda, her gün taksiyle Görükle mevkisinden hastaneye geldiği öğrenilen bir kadın iddiaya göre, içinde müşteri olmasına rağmen bir taksiye binmek istedi.

AYAKLI KÜLLÜKLE DURAĞIN CAMLARINI İNDİRDİ

Taksi sürücüsü, kadına sıradaki araca binmesini söyleyince sinirlenen kadın, durak önünde bulunan ayaklı küllüğü alarak, durağın camlarını kırdı.

Kadına müdahale eden kimse olmazken, olay anı çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TAKSİCİLER, KADININ PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Ofisin camlarında hasar meydana gelen durağa bağlı sürücülerin, psikolojik sorunları olduğunu öne sürdükleri kadından şikayetçi oldukları öğrenildi.

