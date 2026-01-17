Kredi kartı kullanan artık ödemeyecek: Takside yeni dönem

Kredi kartı ve banka kartı ile taksi ödemelerinde, taksimetre ücreti üzerine eklenen komisyon ve işlem ücreti tutarı müşteri ve taksiciyi karşı karşıya getiriyordu. Yeni uygulama ile o ücret tarihe karışacak.

KREDİ KARTI KULLANAN ARTIK ÖDEMEYECEK

Taksilerde kredi kartı ile ödeme imkanı sağlayan pos uygulamaları, yoculuk ücretine göre değişen miktarlarda, komisyon ve işlem ücreti alıyor. Taksicilerin ödemesi gereken bu ücret uygulamalar tarafından otomatik olarak yolculara yansıtılıyordu.

Hukukçular, yolculara yansıtılan ücretin, "kartlı ödemelerde müşteriye herhangi bir hizmet bedeli yansıtılamaz" kanun hükmüne aykırı olduğunu dile getirirken artık taksimetrelerle entegre taksi mali cihazı araçlarda yerini alacak.

Kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine uyum sağlanması ve kartla ödeme imkanlarının artırılması amacıyla taksimetrelerle entegre taksi mali cihazları uygulaması başlıyor.

TAKSİDE YENİ DÖNEM

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin tebliğ taslağı, sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda düzenlendi.

Taksimetrenin açılmasıyla aynı anda taksi mali cihazında da işlem başlayacak. Taksimetrede ücretin hesaplanmasıyla eş zamanlı olarak cihazda da işlemin sonlandırılması esas olacak. Taksimetrenin yeniden kullanılması taksi mali cihazındaki fişin düzenlenmesiyle mümkün olabailecek.