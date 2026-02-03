Sinyal vermedi kazaya sebep oldu! Yaralanan motosikletliye değil aracına koştu

Bursa’da bir otomobil sürücüsü, sinyal vermeden U dönüşü yaparak karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada aynı yönden gelen bir motosikletli, otomobile çarparak yaralandı. Otomobil sürücüsünün ise yaralıya yardım etmek yerine aracındaki hasara baktığı anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Küçükbalıklı Mahallesi’nde, saat 16.30’da meydana gelen olayda, bir otomobil sürücüsü, yol kenarında durduktan sonra sinyal vermeden U dönüşü yapıp karşı şeride geçmek istedi.

SİNYAL VERMEDİ KAZAYA SEBEP OLDU!

Bu sırada aynı yönden gelen motosiklet, otomobile çarptı. Yaşanan kazada, ilk olarak otomobilin ön kaportasının üstüne ardından da yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

SÜRÜCÜYE YARDIM ETMEK YERİNE ARACINA BAKTI!

Yerden kalkarak olası bir yangın riskine karşı kontağı kapatan yaralı sürücü, kazanın şokuyla başındaki kaskı çıkararak refüje doğru yürüdü. Otomobilinden inen sürücü ise yaralıya yardım etmek yerine aracındaki hasara baktı.

Mersin'i yasa boğan kaza! Üç genç kız yan yana can verdi, yan yana gömüldüMersin'i yasa boğan kaza! Üç genç kız yan yana can verdi, yan yana gömüldü

O anlar, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kaynak:DHA

