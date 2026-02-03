Sinyal vermedi kazaya sebep oldu! Yaralanan motosikletliye değil aracına koştu

Bursa’da bir otomobil sürücüsü, sinyal vermeden U dönüşü yaparak karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada aynı yönden gelen bir motosikletli, otomobile çarparak yaralandı. Otomobil sürücüsünün ise yaralıya yardım etmek yerine aracındaki hasara baktığı anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.