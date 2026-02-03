Mersin'i yasa boğan kaza! Üç genç kız yan yana can verdi, yan yana gömüldü

Mersin’in Bekirdere Mahallesi D-400 karayolunda, geçtiğimiz gün 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Melis Kuş, Tarsus'tan Mersin yönüne giderken yönetimindeki ciple önündeki aracı sollamak istedi. Ancak bu sırada Kuş’un direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, refüjde bekleyen kişilerin arasına daldı.

GÖZALTINA ALINDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nejla Öztürk, Zehra Serdil Atak ve Kübra Güney'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Büşra Güney (15), Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı (35) ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Büşra Güney’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü ise gözaltına alındı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER!

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden gençlerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Akraba oldukları belirtilen Nejla Öztürk, Zehra Serdil Atak ve Kübra Güney’in cenazeleri, Toroslar ilçesi Güneykent Mezarlığı'na getirildi.

Mersin'de katliam gibi kaza: Yaya geçidinde 6 kişiye çarptı! 3 ölü 3 yaralı

Cenazede genç kızların yakınları gözyaşı döktü. Öztürk, Atak ve Güney'in cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verilirken genç kızların, alışverişten dönerken yolun karşısına geçmek için refüjde bekledikleri bildirildi.