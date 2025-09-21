Kurultay sonucu mahkemeye götürülecek

Yayınlanma:
CHP, 22’nci Olağanüstü Kurultayı’ndan çıkan sonuçları seçim kurulunun onayının ardından Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunmaya hazırlanıyor. Parti hukukçuları, davanın konusuz kalması nedeniyle düşmesini talep edecek.

Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Lütfü Savaş ve bir grup ismin başvurusu ile birleştirilen CHP kurultayına yönelik butlan davası 24 Ekim’e ertelenmişti. CHP ise partisinin delegelerinin noter imzalı talebiyle bugün Ankara’da 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştirdi. Kurultayda delegelerin güvensizlik oyu ile mevcut yönetim düşerken, seçim süreciyle Özgür Özel üçüncü defa genel başkan seçildi.

CHP’li hukukçular, kurultayın delege ile toplanması ve yapılan güvensizlik oylaması sonucunda yeni yönetim seçilmesi ile devam eden davanın konusuz kaldığını dile getirdi. Davanın temel konusunun mevcut yönetimin görevinin sona erdirilmesi olduğuna dikkat çeken hukukçular, kurultayın delege çağrısı ile toplanması, YSK’nın kongre sürecine yapılan itirazları reddetmesi ve nihayetinde yönetimin yenilenmesi ile davanın konusun kaldığına vurgu yaptı.

DAVANIN 'KONUSUZLUK' İLE DÜŞÜRÜLMESİ TALEP EDİLECEK

Kurultay sürecinin resmi olarak sona ermesinin ve seçim kurulu tarafından sonuçların onaylanmasının ardından, resmi sonuçların Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulacağını dile getiren hukukçu kurmaylar, mahkemenin ara karar veya 24 Ekim’de yapılacak duruşma ile davanın konusuzluk ile düşürülmesini talep edecek.

Hukukçular, mahkeme açısından başvuru sonucunda verilecek başka bir karar bulunmadığını ve CHP açısından ‘mutlak butlan’ tartışmasının sona ereceğini dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
