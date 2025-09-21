Kurultay salonundaki CHP’liler: Dava düşecek, yeni katılımlar gelecek

CHP bugün Ankara’da 22’inci Olağanüstü Kurultayı'nı düzenliyor. CHP’ye açılan kurultay davaları nedeniyle delegelerin aldığı kurultay kararı ile CHP’liler davaların boşa düşeceğini dile getirirken, davanın düşmesi ile CHP’ye yeni katılımlar olacağını dile getiriyor.

Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde CHP’nin 22’inci Olağanüstü Kurultayı gerçekleştiriyor. Delegelerin imzası ile toplanan kurultayda İstanbul İl Kongresi davası nedeniyle görevleri sona eren delegeler oy kullanmazken, CHP’li hukukçular ve parti kurmayları kurultay ile Ankara 42’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki butlan davasının konusuz kalacağını dile getiriyor.

Partililer, CHP kurultayı hakkında açılan butlan davalarının bir başka etkisini ise ilk defa Halk TV’ye açıkladı. Partinin üst düzey kurmayları, CHP’ye farklı partilerden katılımların beklendiğini, ancak kurultay davalarının yarattığı psikolojik atmosfer ile bunun engellenmek istendiğini dile getirdi.

Yerel seçimler sonrası CHP’ye yönelen katılımlar ile Meclis aritmetiğinin değiştiğine dikkat çeken üst düzey bir yönetici “Ardı ardına açılan davalar ile gelmek için bekleyen milletvekilleri beklemeye geçti. Zira gelmek isteyenler Özgür Özel liderliğindeki CHP’yi tercih ediyor. Fakat iktidar içeriden bulunan bir avuç işbirlikçi ile parlamentoda güçlenmemizi de engellemek istiyor. Bu davalar bir yandan da Meclis aritmetiğinde Cumhur İttifakı’nı anayasa yapacak noktaya getirmek için kurgulanmış” dedi.

"BU DAVALAR DÜŞTÜKTEN SONRA PARTİMİZE YENİ KATILIMLAR OLACAK"

CHP’li bir başka isim ise “Bazı vekiller bize haber göndererek veya doğrudan gelerek ‘Size katılmak istiyoruz, ancak bu yönetim ile yol yürümek için’ diyor. Biz de onları davet ettik, bu davalar düştükten sonra partimize yeni katılımlar olacak” ifadelerini kullandı.

CHP’liler davaların düşmesinin ardından CHP’ye çok sayıda vekilin geleceğini, hatta istifa eden bazı meclis üyeleri ve belediye başkanlarının da CHP’ye katılacağını dile getirdi.

