Özgür Özel 3'üncü kez seçildi: Gözler Parti Meclisi seçimlerine çevrildi!

CHP, Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde "Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla 22'nci Olağanüstü Kurultayı’nı düzenledi. “Hukuki ve siyasi güvence” olarak tanımlanan kurultayda Genel Başkanlık, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılabilmesi için mevcut yönetime yönelik 'güvensizlik oylaması' yapıldı.

PM ve YDK seçimlerinin “blok liste” yöntemiyle yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel başkanlık seçiminde tek aday olan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, kullanılan 917 oyun geçerli 835’inin tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

Özgür Özel 2 yılda 3'üncü kez seçildi

BLOK LİSTE BAŞKANLIK DİVANI'NA SUNULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi için sunduğu blok liste Kurultay Başkanlık Divanı'na sunuldu.

Parti Meclisi için ilan edilen blok listede Ahmet Hakan Uyanık yerine Sercan Çığgın yer alırken, Yüksek Disiplin Kurulu için açıklanan blok listede Çankaya İlçe Başkanı seçilen Ali Balta'nın yerine Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı yer aldı.

İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN PM VE YDK LİSTESİ

Ayrıntılar geliyor...