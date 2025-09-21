Özgür Özel 3'üncü kez seçildi: Gözler Parti Meclisi seçimlerine çevrildi!

Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP bugün Ankara'da 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nı düzenliyor. Tek aday olan Özgür Özel geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. Gözler Parti Meclisi seçimlerine çevrildi. İşte son bilgiler...

CHP, Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde "Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla 22'nci Olağanüstü Kurultayı’nı düzenledi. “Hukuki ve siyasi güvence” olarak tanımlanan kurultayda Genel Başkanlık, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılabilmesi için mevcut yönetime yönelik 'güvensizlik oylaması' yapıldı.

PM ve YDK seçimlerinin “blok liste” yöntemiyle yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel başkanlık seçiminde tek aday olan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, kullanılan 917 oyun geçerli 835’inin tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi.

Özgür Özel 2 yılda 3'üncü kez seçildiÖzgür Özel 2 yılda 3'üncü kez seçildi

BLOK LİSTE BAŞKANLIK DİVANI'NA SUNULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi için sunduğu blok liste Kurultay Başkanlık Divanı'na sunuldu.

Parti Meclisi için ilan edilen blok listede Ahmet Hakan Uyanık yerine Sercan Çığgın yer alırken, Yüksek Disiplin Kurulu için açıklanan blok listede Çankaya İlçe Başkanı seçilen Ali Balta'nın yerine Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı yer aldı.

İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN PM VE YDK LİSTESİ

yeni-proje-1.jpg

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Türkiye
Bahadır Erdem: Kurultay davasının reddedilmesini bekliyorum
Bahadır Erdem: Kurultay davasının reddedilmesini bekliyorum
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor