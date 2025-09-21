Özgür Özel 2 yılda 3'üncü kez seçildi

Partiye yönelik 'kayyum' tehdidine karşı hukuki bir kalkan oluşturan CHP, iki yıldan kısa sürede ikinci olağanüstü kurultayını topladı. Özgür Özel, delege iradesini tazeleyerek hem liderliğini perçinledi hem de olası müdahalelerin "hukuki" zeminini ortadan kaldırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024 yerel seçim zaferinin ardından partiye yönelik artan hukuki ve siyasi baskılar karşısında, iki yıldan kısa bir süre içinde üçüncü kez delegelerin oyuyla genel başkan seçildi.

Özel'in son güvenoyunu aldığı platform, "Kayyuma ve Darbeye Hayır" sloganıyla bugün Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanan 22. Olağanüstü Kurultay oldu. Parti hukukçularının, olası bir kayyum ataması gibi girişimlere karşı hukuki bir kalkan oluşturma amacıyla önerdiği yöntemle, önce genel başkan hakkında bir güvensizlik oylaması yapıldı.

Ardından seçime geçildi. Blok liste önergesinin kabul edildiği seçimde Özgür Özel, kullanılan 835 geçerli oyun tamamını alarak, partinin iradesinin arkasında olduğunu bir kez daha tescilledi.

6 NİSAN 2025'TE DE SEÇİLMİŞTİ

Bu, partinin dış müdahalelere karşı topladığı ikinci olağanüstü kurultay oldu. Daha önce 6 Nisan 2025'te yine benzer bir "kayyum" riski gündemiyle toplanan 21. Olağanüstü Kurultay'da tek aday olarak seçime giren Özel, 1276 delegeden 1171'inin oyunu alarak genel başkanlık görevini perçinlemişti.

2023'TE 8'İNCİ GENEL BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Özgür Özel'in genel başkanlık serüveni, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen ve partide "değişim" rüzgarının estiği 38. Olağan Kurultay'da başlamıştı. O tarihi kurultayda, partinin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda 812 oyla geride bırakarak CHP'nin 8. genel başkanı seçilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

