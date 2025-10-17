Kürtçe artık 'bilinmeyen bir dil' değil: Numan Kurtulmuş konuştu TBMM paylaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dicle Üniversitesinin 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin esenlik, barış ve kardeşlik istediğini, 5 Ağustos'tan bu yana TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bunu ortaya koyduğunu söyledi.

NUMAN KURTULMUŞ "KÜRTÇE" BEYİT OKUDU

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasını "Kürtçe" konuşarak bitirmesi gündem oldu.

Kurtulmuş, konuşmasını Türkçe "Birlik olalım, gönül gönüle, el ele olalı, aramızda barış esas olsun" anlamına gelen “Bi hev re bibin dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best” beyitini seslendirerek bitirdi.

Kurtulmuş, komisyon toplantısında bir kadının Kürtçe konuşulmasına izin vermemesiyle eleştiriliyordu.

Öte yandan Kürtçe, Meclis oturumlarında hala "bilinmeyen bir dil" olarak kayıtlara geçmekte.

TBMM'NİN RESMİ HESABI DA PAYLAŞTI

Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından TBMM’nin X hesabından da Kürtçe paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Kurtulmuş'un kürsüde kullandığı beyit Kürtçe haliyle paylaşıldı.