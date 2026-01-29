Kurt dehşeti: Ağıldaki yüzlerce koyunu öldürdü

Kurt dehşeti: Ağıldaki yüzlerce koyunu öldürdü
Yayınlanma:
Kars’ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde kurt dehşeti yaşandı. Sisli havayı fırsat bilen kurt, girdiği ahılda yaklaşık 2,5 saatte 200 koyunu öldürdü.

Kars’ın Digor ilçesi Bostankale köyünde, saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bölgede yoğun sisin etkili olduğu saatlerde Ali Canpolat’a (67) ait ağıla giren kurt, içerdeki koyun sürüsüne saldırdı.

kars-digor-kurt.jpg

Ahılda dehşeti yaşatan kurt, 200 koyunu öldürdü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda kurtun saat 04.37’de ahıldan çıktığı görüldü.

kars-digor-koyun.jpg

"İLK KEZ BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIK"

Olayla ilgili konuşan Ali Canpolat, yaklaşık 30 yıldır küçükbaş besiciliği yaptığını belirterek, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Aydın ile birlikte köye giderek Canpolat ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

koyunlar.jpg

Sadıkoğlu, zararının büyük olduğunu ifade eden Canpolat ailesine birlik olarak hem maddi hem de manevi anlamda yardımcı olacaklarını vurguladı.

Sadıkoğlu, yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla üyelere dayanışma çağrısında bulundu.

Hayvan sigortasının önemine dikkat çeken Sadıkoğlu, bu tür olaylarda sigortanın yüzde 50 oranında destek sağladığını hatırlatarak tüm yetiştiricileri hayvanlarını sigorta ettirmeye davet etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

